#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Футболдан ӘЧ-2026: Роналдуға қарағанда Мессидің жолы болды

Месси, футбол, Аргентина, Швейцария, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.07.2026 09:25 Сурет: Telegram/Foot Football
12 шілдеде 2026 жылғы Әлем чемпионатының ширек финалы аясында Канзас-Ситидегі "Эрроухед" стадионында Аргентина құрамасы Швейцарияға қарсы әдемі ойын өрнегін көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл матч 3:1 есебімен Аргентина құрамасының пайдасына шешілді.

Осылайша Аргентина футболдан 2026 жылғы Әлем чемпионатының жартылай финалына арналған соңғы жолдаманы жұлып алды. Енді олар Норвегияны қосымша уақытта 2-1 есебімен жеңген Англия құрамасымен кездесетін болады.

Жартылай финалдағы матчтар 14-15 шілде аралығында өтеді. Үшінші орын үшін таласты матч 18 шілдеде Майамиде, ал финалдық кездесу 19 шілдеде АҚШ-тың Нью-Джерси штатындағы Metlife стадионында өтеді.

Айта кетсек, Португалия құрамасының шабуылшысы Криштиану Роналду 2026 жылғы футболдан Әлем чемпионатының 1/8 финалында Испания құрамасынан жеңілгеннен кейін көз жасына ерік берген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Футболдан ӘЧ-2026: Мбаппе мен Дембеле Францияны жартылай финалға алып шықты
10:18, 10 шілде 2026
Футболдан ӘЧ-2026: Мбаппе мен Дембеле Францияны жартылай финалға алып шықты
Ламин Ямаль, Испания, Франция, пікір, футбол
11:01, 11 шілде 2026
Футболдан ӘЧ-2026: Ямаль алдағы Испания – Франция матчына қатысты пікір білдірді
Футболдан ӘЧ-2026: ширек финалда кімдер кездеседі
13:43, 08 шілде 2026
Футболдан ӘЧ-2026: ширек финалда кімдер кездеседі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Спортивные функционеры из Казахстана изучили опыт организации и проведения Tour de France
09:37, Бүгін
Спортивные функционеры из Казахстана изучили опыт организации и проведения Tour de France
Казахстанские борцы завоевали 13 медалей на Гран-При Испании
09:19, Бүгін
Казахстанские борцы завоевали 13 медалей на Гран-При Испании
Конор Макгрегор проиграл техническим нокаутом после возвращения
08:52, Бүгін
Конор Макгрегор проиграл техническим нокаутом после возвращения
&quot;Очень тяжело&quot;: Андрей Мартин высказался после первого поражения &quot;Ордабасы&quot; в КПЛ-2026
08:40, Бүгін
"Очень тяжело": Андрей Мартин высказался после первого поражения "Ордабасы" в КПЛ-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: