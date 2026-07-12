Футболдан ӘЧ-2026: Роналдуға қарағанда Мессидің жолы болды
Сурет: Telegram/Foot Football
12 шілдеде 2026 жылғы Әлем чемпионатының ширек финалы аясында Канзас-Ситидегі "Эрроухед" стадионында Аргентина құрамасы Швейцарияға қарсы әдемі ойын өрнегін көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл матч 3:1 есебімен Аргентина құрамасының пайдасына шешілді.
Осылайша Аргентина футболдан 2026 жылғы Әлем чемпионатының жартылай финалына арналған соңғы жолдаманы жұлып алды. Енді олар Норвегияны қосымша уақытта 2-1 есебімен жеңген Англия құрамасымен кездесетін болады.
Жартылай финалдағы матчтар 14-15 шілде аралығында өтеді. Үшінші орын үшін таласты матч 18 шілдеде Майамиде, ал финалдық кездесу 19 шілдеде АҚШ-тың Нью-Джерси штатындағы Metlife стадионында өтеді.
Айта кетсек, Португалия құрамасының шабуылшысы Криштиану Роналду 2026 жылғы футболдан Әлем чемпионатының 1/8 финалында Испания құрамасынан жеңілгеннен кейін көз жасына ерік берген еді.
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