Норвегия – Англия: жартылай финалдың алғашқы жолдамасы кімге бұйырды
Норвегия бірінші таймда есеп ашты. Шельдеруп Пикфордтан, яғни айып алаңының сызығынан (тоғыздықтан) асырып керемет гол соқты. Бірақ Англия Беллингемнің тамаша голымен таймның соңында есепті теңестіріп кетті.
Екінші таймның жойқын болғанына қарамастан, норвегиялықтардың екінші голы есепке алынбады, негізгі уақыттың соңғы минутына дейін таблодағы есеп өзгеріссіз қалды: 1:1. Алайда, бірінші экстра-таймда Англия екінші голды соқты.
Ойынның жалпы нәтижесі 2:1 есебімен Англияның пайдасына шешілді.
Норвегия-Англия матчында әлемге әйгілі адамдар арасынан Дэвид Бекхэм отбасымен және Винус Уильямс төбе көрсетті.
Тағы қызықты жайт. Англия-Норвегия матчы алдында British Airways пен Norwegian әуе компаниялары өзара бәстесіп, бір күн бойы ұтылған тарап Instagram-дағы логотипін жеңімпаздың логотипіне ауыстыруға келісті. Матч аяқтала салысымен, норвегиялық әуе компания бірден уәдесін орындады.
Сондай-ақ, Ұлыбританияның Қорғаныс министрлігі өз командасын қолдау үшін ерекше видео түсірді.
Norway may row. But England roars 🦁🦁🦁— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 11, 2026
Good luck tonight team, from our Armed Forces around the world! 🏴@England pic.twitter.com/CNKqy2B8ot
Айта кетсек, Португалия құрамасының шабуылшысы Криштиану Роналду 2026 жылғы футболдан Әлем чемпионатының 1/8 финалында Испания құрамасынан жеңілгеннен кейін көз жасына ерік берген еді.