Футболдан ӘЧ-2026: Мбаппе Францияның жартылай финалда неліктен жеңіліп қалғанын түсіндіріп берді
Сурет: Instagram/equipedefrance
Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатының алғашқы финалисі анықталды. Испания құрамасы жартылай финалда Францияны 2:0 есебімен жеңіп, шешуші ойынға жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Матчтан кейін Франция құрамасының капитаны Килиан Мбаппе өз командасы Испанияға қарсы кездесуде лайықты деңгейде ойын көрсете алмағанын айтты.
"Бұл матч біз күткендей өткен жоқ. Тактикалық жағынан да, техникалық тұрғыдан да, жалпы ойын деңгейі бойынша да өзімізді көрсете алмадық. Әлем чемпионатының жартылай финалында жеңіске жету үшін қажет нәрсені жасамасаң, жеңу мүмкін емес. Қарсылас өз ойын жоспарын сәтті жүзеге асырды. Олар допты бақылап, ойын қарқынын өз қолында ұстағанды жақсы көреді. Біздің мақсатымыз – жоғары қысым жасап, олардың ойынды бақылауына жол бермеу еді. Бірақ оны орындай алмадық. Техникалық қателіктеріміз өте көп болды, сондықтан Испанияға қиындық туғыза алмадық", – деді Килиан Мбаппе.
Франция құрамасы әр таймда бір-бір голдан жіберіп, қақпасына жауапсыз екі доп өткізіп алды.
"Біз Испанияның ойын қарқынын толық бақылауына мүмкіндік бердік. Қарсыластарды жеке-жеке қыспаққа алып, оларды допсыз көбірек жүгіруге мәжбүрлеуіміз керек еді, өйткені бұл команда допсыз ойнағанды ұнатпайды. Алайда допты қайтарып алғаннан кейінгі алғашқы пастарымыз бен алғашқы жанасуларымыз әлем чемпионатының жартылай финалы деңгейіне сай болмады. Соның салдарынан жеңіліп қалдық. Барлығымыз сияқты мен де қатты көңілім қалды. Біз финалға шығып, елімізге үміт сыйлап, тарих жасағымыз келді. Енді бұл нәтижені лайықты қабылдап, еңсемізді түсірмей алға қарауымыз керек. Демалып, күш жинап, келесі сындарға дайындаламыз. Футбол ешкімді күтпейді. Алда клубтық деңгейде де, халықаралық аренада да маңызды ойындар әлі көп", – деді Мбаппе.
Жартылай финалда жеңілгеніне қарамастан, Франция құрамасының әлем чемпионатындағы жарысы әлі аяқталған жоқ. Олар 19 шілдеде үшінші орын үшін өтетін матчта алаңға шығады.
Францияның бұл кездесудегі қарсыласы Аргентина – Ұлыбритания кездесуінде ұтылып қалған команда болады.
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