Футболдан ӘЧ-2026: ширек финалда кімдер кездеседі
Сурет: Instagram/fifaworldcup
8 шілде күні таңертең 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының ширек финалына шыққан барлық сегіз құрама анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ширек финалға жолдама алған сегіз құраманың алтауы Еуропа құрлығының намысын қорғайды: Франция, Испания, Бельгия, Норвегия, Англия, Швейцария.
Ал қалған екі жолдаманы Африкадан – Марокко, Оңтүстік Америкадан – Аргентина иеленді.
Осылайша, әлем чемпионатының ширек финалындағы жұптар мен матчтардың уақыты төмендегідей: (Қазақстан уақыты бойынша)
- Франция – Марокко – 10 шілде, 01:00.
- Испания – Бельгия – 11 шілде, 00:00.
- Норвегия – Ұлыбритания – 12 шілде, 02:00.
- Аргентина – Швейцария – 12 шілде, 06:00.
Бұған дейін Аргентина әлем чемпионатынан ұшып кете жаздағанын жазғанбыз.
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