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Спорт

Футболдан ӘЧ-2026: ширек финалда кімдер кездеседі

Футболдан ӘЧ-2026: ширек финалда кімдер кездеседі, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.07.2026 13:43 Сурет: Instagram/fifaworldcup
8 шілде күні таңертең 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының ширек финалына шыққан барлық сегіз құрама анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ширек финалға жолдама алған сегіз құраманың алтауы Еуропа құрлығының намысын қорғайды: Франция, Испания, Бельгия, Норвегия, Англия, Швейцария.

Ал қалған екі жолдаманы Африкадан – Марокко, Оңтүстік Америкадан – Аргентина иеленді.

Осылайша, әлем чемпионатының ширек финалындағы жұптар мен матчтардың уақыты төмендегідей: (Қазақстан уақыты бойынша)

  • Франция – Марокко – 10 шілде, 01:00.
  • Испания – Бельгия – 11 шілде, 00:00.
  • Норвегия – Ұлыбритания – 12 шілде, 02:00.
  • Аргентина – Швейцария – 12 шілде, 06:00.

Бұған дейін Аргентина әлем чемпионатынан ұшып кете жаздағанын жазғанбыз.

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