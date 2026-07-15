Томас Тухель: Мессиді Әлем чемпионатының жартылай финалында тоқтатуға тырысамыз
Сурет: Instagram/england
Бірнеше сағаттан кейін футболдан Әлем чемпионатының жартылай финалының екінші матчты Англия мен Аргентина арасында өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
39 жастағы Аргентина капитаны Лионель Месси өз мансабындағы ең сәтті турнирлердің бірін өткізуде, өйткені ол әр матч сайын гол соғуда. Соңғы мәліметтер бойынша, активінде сегіз голы бар Месси Килиан Мбаппемен бірге 2026 жылғы Әлем чемпионатының үздік бомбардирлері тізімінің басында тұр.
Әрине, сарапшылар алдағы ойында негізгі қауіп Лионельден және оның серіктестеріне берген доптан туындауы мүмкін деп санайды.
"Біз оны үнемі 100 пайыз тоқтата алмайтынымызды жақсы түсінеміз. Ол Холандпен салыстырғанда мүлдем басқа ойыншы, өте жақсы ойнайды, сондықтан біз Леоға қарсы жол табуға тырысамыз. Менің командам оған бірінші рет қарсы ойнауда, ол әр уақытта әртүрлі тәсілдермен қалай қиын сәттерден сытылып шығатынын ұқпай қаламыз. Ол бос аймақтар мен ұтымды сәттерді дөп басып табады, ең бастысы, бүкіл командасы оның идеяларын құп көріп, қабылдайды. Оны қолдап, көмектесіп отырады және олар матчтың бағытын өзгерту үшін Месси ойынға қосылғанда әрдайым дайын болады. Әрине, біз мұның барлығын ескеріп, дайындалатын боламыз". Томас Тухель
Екінші жағынан, неміс маманы өз шәкірттерін Мессиді командаластарының қолдауынан айыруға және допқа ие болғанда барлық қимылдарын қадағалауға тырысып, оған батыл шабуыл жасауға шақырады.
"Мен кейбір аргентиналықтарды білемін, ерекше энергияға ие оларды бір кездері жаттықтырған болатынмын. Мұндайды олар есеп жағынан ұтылып жатқанда және матчтың шиеленісті тұстарында аңғаруға болады, оларды жеңу қиын, бұл - шындық. Олар - мықты команда, төрт жыл бұрынғыдай. Олардың қаншалықты біте-қайнасып жатқанын, бір-бірі үшін қандай құрбандықтарға бара алатынын да көруге болады. Олар ұтылып жатса, әсте еш саспайды, өз жетістіктеріне сенеді, олардың стилі эмоцияларға толы. Оларда тек бір бапкер, әрине, тарихи байланыс та үлкен азық, бұл олар үшін өте маңызды. Біздің де күткен нәрсе осылар, олармен бетпе-бет келуіміз керек болады. Бірақ біз де эмоционалды түрде әрекет етеміз. Бізде төзімділік, қарсы тұру үшін қажетті бап бар, ол жағынан дайынбыз". Томас Тухель
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