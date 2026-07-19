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Спорт

Александр Шевченко Гштаадтағы ATP 250 турнирінің жартылай финалында тоқтады

Александр Шевченко Гштаадтағы ATP 250 турнирінің жартылай финалында тоқтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.07.2026 10:49 Сурет: ktf.kz
Қазақстанның ерлер арасындағы жекелей сындағы екінші ракеткасы Александр Шевченко Швейцарияның Гштаад қаласында өтіп жатқан ATP 250 санатындағы турнирдің жартылай финалында жеңіліс тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлемдік рейтингте 100-орында тұрған қазақстандық теннисші әлемнің 85-ракеткасы, грекиялық Стефанос Циципаспен кездесті.

Матч үш сетке созылып, Шевченкон 4:6, 6:3, 3:6 есебімен жеңілді,

Теннисшілер кортта 1 сағат 55 минут өткізді. Осы уақыт ішінде Александр төрт эйс жасап, екі рет қос қателікке жол берді және өзі иеленген үш брейк-пойнттың біреуін сәтті пайдаланды.

Осылайша, Александр Шевченко Швейцариядағы турнирдегі өнерін жартылай финал кезеңінде аяқтады. Соған қарамастан, ол рейтингтік қоржынына қосымша ұпай жинап, ATP рейтингінің жаңартылған нұсқасында 16 сатыға жоғарылайды.

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Айдос Қали
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