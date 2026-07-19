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Спорт

Қазақстан триатлоннан жасөспірімдер арасындағы Еуропа кубогы кезеңінде екінші медалін жеңіп алды

Қазақстан триатлоннан жасөспірімдер арасындағы Еуропа кубогы кезеңінде екінші медалін жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.07.2026 18:34 Сурет: olympic.kz
Қазақстан жасөспірімдер құрамасы триатлоннан Румынияның Изворани қаласында өтіп жатқан Еуропа кубогы кезеңінде тағы бір жүлдеге қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық құрама аралас эстафетада күміс медаль жеңіп алды. 01:34:56 уақыт көрсеткен Диана Ержанова, Алуа Нұрмұхамет, Әлхам Мұрат және Арсений Шевченко екінші сатыдан көрінді.

Румыния құрамасы 01:34:31 нәтижесімен алтын медаль жеңіп алды. Үздік үштікті 01:35:42 уақыт көрсеткішімен Түркия құрамасы түйіндеді.

Айта кетейік, бұған дейін Диана Ержанова жекелей сында алтын медаль жеңіп алған болатын.

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Айдос Қали
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