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Спорт

Волейболдан Қазақстан құрамасы Орталық Азия чемпионатын жеңіспен бастады

Волейбол, Қазақстан құрамасы, Орталық Азия чемпионаты, Пәкістан, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 18:38 Сурет: olympic.kz
Қазақстанның ерлер құрамасы Пәкістанның Исламабад қаласында өтіп жатқан Орталық Азияның ашық чемпионатын жеңіспен бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алғашқы ойында қазақстандық волейболшылар Непал құрамасын 3:2 (25:19, 25:21, 35:34, 19:25, 15:9) есебімен жеңді.

Ертең, 23 шілдеде, Қазақстан құрамасы Өзбекстанмен кездеседі. Турнир барысында жерлестеріміз сондай-ақ Шри-Ланка, Пәкістан және Бангладеш құрамаларына қарсы ойын өткізеді.

Бұған дейін Пәкістанның Исламабад қаласында волейболдан Орталық Азияның ашық чемпионаты өтетіні хабарланған.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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