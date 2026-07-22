Волейболдан Қазақстан құрамасы Орталық Азия чемпионатын жеңіспен бастады
Сурет: olympic.kz
Қазақстанның ерлер құрамасы Пәкістанның Исламабад қаласында өтіп жатқан Орталық Азияның ашық чемпионатын жеңіспен бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алғашқы ойында қазақстандық волейболшылар Непал құрамасын 3:2 (25:19, 25:21, 35:34, 19:25, 15:9) есебімен жеңді.
Ертең, 23 шілдеде, Қазақстан құрамасы Өзбекстанмен кездеседі. Турнир барысында жерлестеріміз сондай-ақ Шри-Ланка, Пәкістан және Бангладеш құрамаларына қарсы ойын өткізеді.
Бұған дейін Пәкістанның Исламабад қаласында волейболдан Орталық Азияның ашық чемпионаты өтетіні хабарланған.
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