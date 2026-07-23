"Қайсар Арена" Чемпиондар лигасы мен Еуропа чемпионатының іріктеу ойындарын өткізуге рұқсат алды
Қазақстан футбол федерациясының мәліметінше, 2026 жылдың сәуір айында аренаға УЕФА-ның стадиондар инфрақұрылымы жөніндегі өкілі Скотт Струзерс инспекциялық сапармен келген.
Онда сарапшы нысанмен егжей-тегжейлі танысып, стадионның УЕФА-ның стадиондар инфрақұрылымы жөніндегі регламентіне сәйкестігін бағалады.
Тексеру нәтижесі мен есептерді талдау қорытындысы бойынша УЕФА "Қайсар Аренаға" ең жоғары төртінші санат берді. Енді Қызылорда стадионы ең жоғары деңгейдегі халықаралық матчтарды, соның ішінде Қазақстан ұлттық құрамасының Еуропа чемпионатының іріктеу кезеңіндегі және Ұлттар лигасындағы ойындарын, сондай-ақ еурокубок турнирлері – Чемпиондар лигасы, Еуропа лигасы және Конференция лигасының іріктеу әрі негізгі кезеңдерін қабылдауға толық дайын.
Бұл санатты алу аймақтың спорттық инфрақұрылымын дамытудағы және еліміздегі халықаралық футбол кездесулерінің географиясын кеңейтудегі маңызды қадам болды.
Бұған дейін ауыр атлетикадан жасөспірімдер мен жастар арасындағы Азия чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталғанын жазғанбыз.