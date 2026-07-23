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Спорт

"Қайсар Арена" Чемпиондар лигасы мен Еуропа чемпионатының іріктеу ойындарын өткізуге рұқсат алды

&quot;Қайсар Арена&quot; Чемпиондар лигасы мен Еуропа чемпионатының іріктеу ойындарын өткізуге рұқсат алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.07.2026 16:21 Сурет: kff.kz
Еуропалық футбол қауымдастықтарының одағы Қызылордадағы "Қайсар Арена" стадионын жоғары бағалады. Осылайша, аталмыш алаң ресми түрде УЕФА-ның ең жоғары-төртінші санатына ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан футбол федерациясының мәліметінше, 2026 жылдың сәуір айында аренаға УЕФА-ның стадиондар инфрақұрылымы жөніндегі өкілі Скотт Струзерс инспекциялық сапармен келген.

Онда сарапшы нысанмен егжей-тегжейлі танысып, стадионның УЕФА-ның стадиондар инфрақұрылымы жөніндегі регламентіне сәйкестігін бағалады.

"Қайсар Арена" Чемпиондар лигасы мен Еуропа чемпионатының іріктеу ойындарын өткізуге рұқсат алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.07.2026 16:21

Сурет: Instagram/fckaysar_official

Тексеру нәтижесі мен есептерді талдау қорытындысы бойынша УЕФА "Қайсар Аренаға" ең жоғары төртінші санат берді. Енді Қызылорда стадионы ең жоғары деңгейдегі халықаралық матчтарды, соның ішінде Қазақстан ұлттық құрамасының Еуропа чемпионатының іріктеу кезеңіндегі және Ұлттар лигасындағы ойындарын, сондай-ақ еурокубок турнирлері – Чемпиондар лигасы, Еуропа лигасы және Конференция лигасының іріктеу әрі негізгі кезеңдерін қабылдауға толық дайын.

"Қайсар Арена" Чемпиондар лигасы мен Еуропа чемпионатының іріктеу ойындарын өткізуге рұқсат алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.07.2026 16:21

Сурет: Instagram/fckaysar_official

Бұл санатты алу аймақтың спорттық инфрақұрылымын дамытудағы және еліміздегі халықаралық футбол кездесулерінің географиясын кеңейтудегі маңызды қадам болды.

Бұған дейін ауыр атлетикадан жасөспірімдер мен жастар арасындағы Азия чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталғанын жазғанбыз.

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Ботагөз Ақиқат
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