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Спорт

Қазақстандық каратэші Жапониядағы турнирде алтын жеңіп алып, 10 миллион жапон иеніне ие болды

Қазақстандық каратэші Жапониядағы турнирде алтын жеңіп алып, 10 миллион жапон иеніне ие болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.07.2026 16:38 Сурет: telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
Қазақстан құрамасы Жапония астанасы Токиода аяқталған шинкиокушинкай каратэден беделді "Чемпиондардың чемпионы TOP-9" халықаралық жарысында 2 медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Туризм және спорт министрлігінің мәліметінше, ерлер арасында Анджей Кинзерский барлық қарсыласынан айласын асырып, алтыннан алқа тақты.

Жартылай финалда ол Энтас Хаускастан (Литва) 5-0 есебімен басым түсті. Финалда Анджей тағы бір отандасымыз Антон Зимаревпен күш сынасты. Антон Паулюс Зимантасты ұтып, шешуші жекпе-жекке жолдама алған.

Атап өтерлігі, биыл жарыс барысында алғаш рет екі шетелдік спортшы ақтық сынға шығып отыр. Нәтижесінде Анджей бас жүлде 10 миллион жапон иеніне, ал Антон 2 миллион иенге ие болды.

Қазақстандық каратэші Жапониядағы турнирде алтын жеңіп алып, 10 миллион жапон иеніне ие болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.07.2026 16:38

Сурет: telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Жалпы турнир ерлер арасында әлемнің таңдаулы 9, әйелдер арасында 8 үздік татами шеберінің басын қосты.

Еске сала кетейік, Анджей Кинзерский былтыр жалпы ұлттық Жапония чемпионатында топ жарып, мұндай көрсеткіш тіркеген тұңғыш шетелдік спортшы атанған.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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