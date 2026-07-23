Қазақстан волейболдан Орталық Азия кубогында екінші матчын өткізді
Сурет: olympic.kz
Пәкістанның Исламабад қаласында волейболдан Орталық Азияның ашық чемпионаты жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан құрамасы екінші кездесуде Өзбекстан құрамасына 3:2 (19:25, 25:22, 27:29, 26:24, 16:14) есебімен жол берді.
Айта кетейік, ұлттық құрама алғашқы ойынында Непал командасын жеңген еді.
Ертең 24 шілдеде Бангладешпен өзара мықтыны анықтайды.
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