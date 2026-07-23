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Спорт

Қазақстан волейболдан Орталық Азия кубогында екінші матчын өткізді

Қазақстан волейболдан Орталық Азия кубогында екінші матчын өткізді, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.07.2026 20:43 Сурет: olympic.kz
Пәкістанның Исламабад қаласында волейболдан Орталық Азияның ашық чемпионаты жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан құрамасы екінші кездесуде Өзбекстан құрамасына 3:2 (19:25, 25:22, 27:29, 26:24, 16:14) есебімен жол берді.

Айта кетейік, ұлттық құрама алғашқы ойынында Непал командасын жеңген еді.

Ертең 24 шілдеде Бангладешпен өзара мықтыны анықтайды.

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Айдос Қали
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