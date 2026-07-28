Қазақстан волейболдан Орталық Азия чемпионатындағы өнерін аяқтады
Сурет: olympic.kz
Қазақстан ерлер құрамасы волейболдан Пәкістанның Исламабад қаласында өтіп жатқан Орталық Азияның ашық чемпионатында жарыс жолын аяқтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан құрамасы турнир барысында Непал командасын жеңсе, Өзбекстан, Бангладеш, Шри-Ланка, Пәкістанға жол берді.
Нәтижесінде отандастарымыз 5-6 орындар үшін өткен матчта Непал құрамасын 3:0 (25:18, 27:25, 25:20) есебімен жеңді.
Осылайша Қазақстан құрамасы жарысты бесінші орынмен аяқтады.
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