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Спорт

Елена Рыбакина аздаған үзілістен кейін кортқа қайта оралды

Елена Рыбакина аздаған үзілістен кейін кортқа қайта оралды, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.08.2026 12:24 Сурет: Instagram/lenarybakina
Қазақстанның үздік теннисшісі, әлемнің екінші ракеткасы Елена Рыбакина қысқа үзілістен кейін кортқа қайта оралуына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық спортшы өзінің Instagram парақшасында Торонтодағы алғашқы жаттығуынан бейнежазба жариялап, оған қысқаша:

"Канада, сені қайта көргеніме қуаныштымын!" – деген жазба қалдырды.

Қазіргі уақытта Елена Рыбакина Канаданың Торонто қаласында өтетін WTA 1000 санатындағы турнирге дайындалып жатыр.

Қазақстандық теннисші жарысты екінші айналымнан бастайды. Бұл кезеңде ол Қытай өкілі Ван Синьюй мен Австралия атынан өнер көрсететін Дарья Касаткинаның арасындағы матчтың жеңімпазымен кездеседі.

Айта кетейік, Рыбакина Торонтодағы турнирді рейтингтегі жоғары орнының арқасында алғашқы айналымды өткізбей, бірден екінші кезеңнен бастау мүмкіндігіне ие болды.

Бұған дейін бұл турнирде қазақстандық теннисші Юлия Путинцева жарыс жолын алғашқы ойыннан-ақ тамамдағанын жазғанбыз.

Сонымен қатар, әлемнің бірінші ракеткасы Соболенка да соңғы ірі жеңілісінен кейін аздаған үзіліс алып, жаңа күшпен кортқа қайта оралғанын мәлімдеген болатын.

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Токиодағы жарыс алдында Елена Рыбакина ашулы: Рақмет сендерге!
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