"Қайрат" пен "Левски" кездесуі: Болгариялық клубтың бапкері мақтанышын жасырмады
Сурет: Instagram/pfclevskiofficial
Болгарияның "Левски" клубының бас бапкері Хулио Веласкес қазақстандық "Қайратпен" өткен матчқа қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Хулио Веласкестің айтуынша, ол өз командасының ойынына толықтай көңілі толады. Матчтан кейінгі баспасөз мәслихатындағы оның мәлімдемесі "Левскидің" Facebook-тегі ресми парақшасында жарияланды.
"Біз өте жақсы ойын өткіздік. Бұл – толықтай лайықты жеңіс. Тіпті бұдан да ірі есеппен жеңуге мүмкіндігіміз болды деп есептеймін. Алайда қарсыласымыз тәжірибелі команда екенін де мойындау керек. Бұл футболшыларыммен тағы бір мәрте мақтанған күн. Сондай-ақ стадионда тамаша атмосфера қалыптастырған жанкүйерлерге ерекше алғыс айтамын. Ештеңеге өкінбеймін. Мен әрдайым жақсы нәтижеге сенемін", – деді ол.
Ал "Қайраттың" жанкүйерлері әлеуметтік желілерде сүйікті командасының матчтың соңғы минуттарында гол жіберіп алғанына өкініш білдіруде.
Бұған дейін бұл ойынға Рафаэль Уразбахтин де пікір білдіргенін жазғанбыз.
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