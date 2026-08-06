#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
467.48
539.52
5.73
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
467.48
539.52
5.73
Спорт

ҚФФ Қазақстан құрамасының жаңа бас бапкерінің есімін жарияламақ

ҚФФ Қазақстан құрамасының жаңа бас бапкерінің есімін жарияламақ, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.08.2026 18:45 Сурет: ҚФФ
2026 жылғы 7 тамызда Астанада Қазақстан футбол федерациясы (ҚФФ) ұлттық құраманың жаңа бас бапкерін таныстырады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚФФ баспасөз қызметінің мәліметінше, таныстырылым аясында федерацияның бас хатшысы Скотт Манн мен Қазақстан ұлттық құрамасының жаңа бас бапкерінің қатысуымен баспасөз мәслихаты өтеді.

Әлемдік футбол тәжірибесіне сүйенсек, көп жағдайда жаңа бапкердің есімі ресми жарияланардан шамамен бір апта бұрын-ақ белгілі болып қояды.

Алайда бұл жолы ҚФФ соңғы сәтке дейін құпияны сақтауға ниетті. Сондықтан қазір атақты әрі танымал мамандардың қайсысы бос жүргенін немесе бізге жақсы таныс жергілікті бапкерлердің бірі тағайындала ма деген болжам ғана жасауға тура келеді.

Белгілі болғандай, Талғат Байсуфинов қызметінен кеткеннен кейін Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері лауазымы бос тұрған еді.

Ал қыркүйекте УЕФА Ұлттар лигасының ойындары өтеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Футболдан Қазақстан ұлттық құрамасының жаңа бас бапкерінің есімі белгілі болды
13:30, Бүгін
Футболдан Қазақстан ұлттық құрамасының жаңа бас бапкерінің есімі белгілі болды
Қазақстан құрамасының қазан айындағы 2026 жылғы ӘЧ іріктеу матчтарына кеңейтілген құрамы жарияланды
18:46, 27 қыркүйек 2025
Қазақстан құрамасының қазан айындағы 2026 жылғы ӘЧ іріктеу матчтарына кеңейтілген құрамы жарияланды
Бапкер қызметінен кетті
16:56, 22 маусым 2026
Қазақстан футбол құрамасында күтпеген өзгеріс: бас бапкер отставкаға кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФИФА
18:11, Бүгін
Норвежская футбольная ассоциация требует немедленной отставки Инфантино
Соня Жиенбаева
17:47, Бүгін
Соня Жиенбаева на отказе соперницы вышла в полуфинал турнира в Испании
Джон ван ’т Шкип
17:35, Бүгін
Российский журналист назвал Джона ван ’т Шкипа "бюджетным решением" для сборной Казахстана
Награждение
17:19, Бүгін
Ербол Мырзабосынов наградил победителей и призеров юношеского чемпионата мира по борьбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: