Футболдан Қазақстан ұлттық құрамасының жаңа бас бапкерінің есімі белгілі болды
Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 7 тамызда федерация таратқан ақпардан белгілі болды.
"Қазақстан футбол федерациясы Джон ван ’т Шкиппен ұлттық құраманың бас бапкері ретінде жұмыс істеу туралы келісімге келді. Маманның тағайындалуы федерация жарғысына сәйкес КФФ Атқарушы комитетімен келісілгеннен кейін ресми түрде рәсімделеді".
Атап өтілгендей, КФФ Атқарушы комитетінің отырысынан кейін бапкермен келісімшартқа қол қойылады.
Футболшы ретінде Джон ван’т Шкип Амстердамның "Аякс" және Италияның "Дженоа" клубтарында өнер көрсетіп, Нидерланд құрамасында ойнады. Ұлттық құрамамен бірге 1988 жылғы Еуропа чемпионы атанды.
Ведомство мәліметінше, ол бапкерлік жолын "Аякстың" жүйесінде бастап, бас бапкері қызметін атқарды. Сондай-ақ "Твенте", "Зволле", Мексиканың "Гвадалахара" және Аустралияның "Мельбурн Сити" командаларының тізгінін ұстады. 2016 жылы "Мельбурн Сити" клубымен бірге Аустралия кубогын жеңіп алды.
Халықаралық деңгейде Джон ван’т Шкип Грекия және Армения ұлттық құрамаларының бас бапкері қызметін атқарды.
Сондай-ақ, футболдан Қазақстан құрамасының бапкерлер штабы да құрылғаны атап өтілді. Олардың қатарында:
- бас бапкердің көмекшісі – Нұрбол Жұмасқалиев пен Елдос Ахметов,
- қақпашылар бапкері – Юрий Новиков,
- дене даярлығы бапкері – Вадим Боровский,
- сарапшы бапкер – Тимур Құсайынов.
Бұған дейін 2027 жылы Астанада УЕФА президенті мен Атқарушы комитетінің мүшелері сайланатындығын жазғанбыз.