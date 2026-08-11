#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
465.74
537.23
5.62
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
465.74
537.23
5.62
Спорт

Ауыр атлетика: Ксения Прозорова жасөспірімдер арасында Азия чемпионы атанды

Ауыр атлетика: Ксения Прозорова жасөспірімдер арасында Азия чемпионы атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 17:33 Сурет: olympic.kz
Ташкентте (Өзбекстан) жас жеткіншектер мен жасөспірімдер арасында ауыр атлетикадан Азия чемпионаты өтіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыстың кезекті күнінде Қазақстандық Ксения Прозорова тұғырдың ең биік сатысына көтерілді.

Спортшы 61 келіге дейінгі жасөспірімдер санатында Азия чемпионы атанды. Қоссайыс қорытындысы бойынша Ксения 204 (94+110) келі көтерді.

Екінші орынды Өзбекстан өкілі Муниса Балтаева 200 (89+111) келі нәтижесімен иеленді. Иран спортшысы Хажар Седе 195 (90+105) келіні еңсеріп, үздік үштікті түйіндеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Төрехан Асанхан ауыр атлетикадан Азия чемпионатында күміс жүлдеге ие болды
19:33, Бүгін
Төрехан Асанхан ауыр атлетикадан Азия чемпионатында күміс жүлдеге ие болды
Ауыр атлет Ксения Прозорова Азия чемпионатының жеңімпазы атанды
23:12, 06 шілде 2025
Ауыр атлет Ксения Прозорова Азия чемпионатының жеңімпазы атанды
Кира Данилова ауыр атлетикадан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында жеңімпаз атанды
17:02, 08 шілде 2025
Кира Данилова ауыр атлетикадан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында жеңімпаз атанды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: пресс-служба КТФ
21:19, Бүгін
Соня Жиенбаева без проблем вышла в четвертьфинал турнира в Испании
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
21:01, Бүгін
Стала известна зарплата Никиты Бояркина в новом клубе
Фото: пресс-служба АСА
20:37, Бүгін
В ACA могут провести первый в истории ММА "анонимный бой"
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
20:09, Бүгін
Экс-вратарь "Барыса" Бояркин официально перешёл в "Адмирал"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: