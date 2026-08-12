Рыбакина – Осака кездесуі: Қазақстандық теннисші ойынға пікір білдірді
Әлемнің екінші ракеткасы Рыбакинаның жанкүйерлері оның ұзақ әрі күтпеген жерден өрбитін матчтарына әлдеқашан үйреніп қалған. Теннисші бір ойында керемет ойын көрсетіп, келесі сәтте өзіне-өзі қиындық туғызатын күтпеген және қарапайым қателіктер жіберіп жатады.
Бұл жолы да тартысты кездесу Рыбакинаның жеңісімен аяқталды. Үшінші сетте қазақстандық теннисші 2:4 есебімен жеңіліп жатқан, алайда ол есепті теңестіріп, кейін қарсыласын басып озды. Қорытынды есеп – 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.
Рыбакина жеңіске жету үшін 2 сағат 33 минут жұмсады. Ол матч барысында 15 эйс жасап, 6 рет қосарланған қателік жіберді.
"Соңына дейін күресуге тырыстым. Турда жүргеніме осынша жыл болса да, кейбір теннисшілермен әлі кездеспегенмін. Ол – чемпион әрі нағыз күрескер. Сондықтан матчтың қиын болатынын білдім. Бұған дейін бірнеше рет бірге жаттыққанбыз. Наоми өте ауыр соққылар жасайды және жақсы доп бере алады. Бүгін доп беру өте маңызды болды. Ақырында бәрі менің пайдама шешілгеніне қуаныштымын", – деді Елена Рыбакина.
Енді Рыбакинаның Торонто турнирінің жартылай финалындағы келесі қарсыласы – әлемнің төртінші ракеткасы Кори Гауфф. Олардың кездесуі 13 тамыз күні таңертең өтеді.
Америкалық теннисші турнирдің жартылай финалына ойын өткізбей-ақ шықты. Себебі оның қарсыласы, швейцариялық Белинда Бенчич жарақатына байланысты матчтан бас тартты.