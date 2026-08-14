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Спорт

Дастан Сәтбаев "Челси" клубынан "Бернлиге" жалға берілуі мүмкін

Дастан Сәтбаев &quot;Челси&quot; клубынан &quot;Бернлиге&quot; жалға берілуі мүмкін, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.08.2026 00:04 Сурет: Getty Images
Қазақстандық шабуылшы Дастан Сәтбаев Англиядағы клубын уақытша ауыстыруы мүмкін. Лондондық "Челси" 18 жастағы форвардты ересектер деңгейінде тұрақты ойын тәжірибесіне ие болуы үшін "Бернлиге" жалға беруді қарастырып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

14 тамызда BBC басылымының жазуынша, жас футболшы "Бернлидің" "Терф Мур" стадионына келген. Ол медициналық тексеруден өтуі керек.

Медициналық тексеріс "Бернли" өз алаңында "Вест Хэмге" қарсы матч өткізер алдында өтеді деп жоспарланып отыр.

Қазақстандық футболшының алматылық "Қайраттан" лондондық клубқа 3,4 миллион фунт стерлингке ауысуы 2025 жылдың басында алдын ала келісілген болатын.

Сәтбаев 18 жасқа толған күні "Челсимен" алты жылдық келісімшартқа ресми түрде қол қойды. Келісімшартты тағы бір маусымға ұзарту мүмкіндігі қарастырылған.

Егер тараптар мәмілені рәсімдеуді сәтті аяқтаса, жас шабуылшы мансабының алдағы кезеңін "Бернли" сапында өткізеді.

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Айдос Қали
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