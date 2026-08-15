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Спорт

2026 жылғы Азия ойындары: ат спортынан Қазақстан құрамасының тізімі белгілі болды

2026 жылғы Азия ойындары: ат спортынан Қазақстан құрамасының тізімі белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.08.2026 17:41 Сурет: olympic.kz
Ат спортынан Қазақстан құрамасының жаттықтырушылар штабы Аичи және Нагоя қалаларында өтетін 2026 жылғы Азия ойындарына қатысатын спортшыларды атады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдағы Азия ойындарында Қазақстан намысын төрт спортшы қорғайды.

Құрама сапына Олег Соколенко, Раиса Соколенко, Нұрила Тұрысбекова және Ксения Баталова енді. Аталған спортшылар конкурдан сынға түседі.

Айта кетейік, 2026 жылғы жазғы Азия ойындары Жапонияда 19 қыркүйек пен 4 қазан аралығында өтеді.

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Айдос Қали
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