"Челси", Дастан Сәтбаев және "Бернли" қазақстандық футболшының ауысуына қатысты пікір білдірді
"Челсидің" ресми мәліметіне сәйкес, Сәтбаев лондондық клубпен 2033 жылға дейін келісімшартқа қол қойып, 2026/27 маусымын "Терф Мур" стадионында өткізеді. Бұған дейін қазақстандық футболшы "Челсидің" Аустралия мен Азиядағы маусым алдындағы турына қатысқан. Ол төрт матчта алаңға шығып, "Вестерн Сидней Уондерерс" командасымен кездесуде бір гол соқты.
"Челси" Қазақстан құрамасының ойыншысы Дастан Сәтбаевтың "Қайраттан" ресми түрде ауысқанын және алдағы маусымда Чемпионшипте өнер көрсететін "Бернли" клубына жалға жіберілгенін қуана хабарлайды", – делінген клуб мәлімдемесінде.
Осыдан кейін Сәтбаев Instagram парақшасында жазба жариялады. Қазақстандық футболшының айтуынша, жалға ауысу – оны одан әрі шыңдай түсетін жаңа тәжірибе. Ол қазіргі кезеңді қысқаша ғана жаңа бастаманың бастауы деп атады.
"Енді сені еуропалық футболдағы нағыз сынақтар мен керемет сәттер күтіп тұр. Еуропада қалғаның өте жақсы болды. Өзің сүйетін спортта сәттілік пен толағай табыс тілеймін!" – деп жазды қазақстандық жанкүйерлер әлеуметтік желіде.
"Челси" Дастанға алдағы маусымда сәттілік тілеп, оның дамуын бақылауды жалғастыратынын және қолдау көрсететінін атап өтті.
"Сәттілік тілейміз, Дастан!" – делінген "Челсидің" сайтында.
"Бернли" де Сатпаевты әлеуметтік желідегі парақшаларында таныстырып, оны клубпен келісімшартқа отырған Қазақстаннан шыққан алғашқы футболшы деп атады. "Бернлидің" Instagram-парақшасында Дастанға арналған бірден үш жазба жарияланды.
"Енді Қазақстанда "Бернли" футбол клубын біліп, оның ойындарын тамашалайтындар көбейеді. Чемпионшипті көру қызық болады", – деп қолдау білдірді қазақстандық жанкүйерлер.
Сәтбаев футболдағы алғашқы дайындығын "Қайрат" академиясында бастап, клубтың негізгі құрамындағы дебютін 2024 жылдың мамыр айында 15 жасында жасады. Жалпы "Қайрат" сапында форвард 58 матч өткізіп, соның ішінде УЕФА Чемпиондар лигасында да ойнап, 26 гол соқты.
Сәтбаевтың "Қайрат" сапындағы өнері оған 2025 жылдың наурыз айында Қазақстан ұлттық құрамасына шақырту алуға мүмкіндік берді. Ол Қазақстан құрамасы тарихындағы ең жас дебютант атанды – алғашқы матчында футболшының жасы 16 жас 7 ай 10 күн болды.
Қазір оның ұлттық құрама сапында өткізген ойындарының саны – сегіз. Сәтбаев Қазақстан құрамасындағы алғашқы голын 2025 жылдың қарашасында Бельгияға қарсы матчта соқты. Кездесу 1:1 есебімен аяқталған еді. Сол кезде ол Қазақстан құрамасы тарихындағы ең жас гол авторы атанды – Дастанның жасы 17 жас 3 ай 3 күн еді.