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Спорт

"Челси" Дастан Сатпаевқа қатысты соңғы шешімін қабылдады

&quot;Челси&quot; Дастан Сатпаевқа қатысты соңғы шешімін қабылдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2026 11:14 Сурет: Instagram/d__satpayev
"Челси" клубы қазақстандық футболшы Дастан Сатпаевқа қатысты шешім қабылдап, оған клубта қалуға мүмкіндік берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ASnews.kz басылымы Лондон клубындағы дереккөзге сілтеме жасап жазғандай, 18 жастағы футболшыға Еуропаның бірнеше клубы қызығушылық танытып отыр. Олар Сатпаевты жалға алуға дайын.

Олардың қатарында француздың "Страсбур", ағылшынның "Халл Сити" және басқа да клубтары бар.

"Челси" Сатпаевты тәжірибе жинақтап, еуропалық футболдың талаптарына толық бейімделуі үшін бір жылға жалға беруі мүмкін деп күтілуде.

"Челсидің" басшылығы мен жаттықтырушылар штабы өз таңдауын жақын арада жасайды. Алайда әзірге Сатпаевтың алдағы маусымды лондондық клубтың негізгі құрамында бастау мүмкіндігі төмен.

Сондай-ақ "Челси" қазақстандық футболшыны жастар командасына жіберуі де ықтимал.

Бұған дейін Түркия чемпионаты әлемдік деңгейдегі тағы бір жұлдызбен толыққанын жазғанбыз.

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