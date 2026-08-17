Көркем гимнастикадан әлем чемпионаты: Қазақстан құрамасының нәтижесі
Әлем чемпионатында Қазақстан жекелей бағдарламада да, топтық жаттығуларда да өнер көрсетті.
Қазақстандық гимнастар арасындағы ең үздік нәтижені Ақмарал Ерекешева көрсетті. Ол үш финалға жолдама алып, ұршықтармен орындалатын жаттығуда бесінші, жекелей көпсайыста алтыншы және таспамен орындалатын жаттығуда сегізінші орынға ие болды.
Жекелей жарыстар
Ақмарал Ерекешева
Көпсайыс – 6-орын
Ұршық – 5-орын
Таспа – 8-орын
Шығыршық – 42-орын
Доп – 16-орын
Айбота Ертайқызы
Көпсайыс – 24-орын
Ұршық – 15-орын
Таспа – 32-орын
Шығыршық – 10-орын
Доп – 33-орын
Топтық жаттығулар
Айзере Кеңес, Жасмин Жүнісбаева, Кристина Чепульская, Мадина Мырзабай, Айзере Нұрмағамбетова, Аида Хәкімжанова
Көпсайыс – 13-орын
5 доп – 13-орын
Үш шеңбер және екі жұп ұршық – 12-орын
Командалық көпсайыста Қазақстан 11-орынға ие болып, үздік ондыққа бір қадам жетпей қалды.