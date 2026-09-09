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Спорт

Батуттағы гимнастикадан Италиядағы Әлем кубогы кезеңінде Қазақстан атынан екі спортшы бақ сынайды

Батуттағы гимнастика, Италия, Әлем кубогы кезеңі, Қазақстан , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2026 18:33 Сурет: olympic.kz
Италияның Риччоне қаласында батуттағы гимнастикадан Әлем кубогының кезеңі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, аталған халықаралық жарысқа 26 елден 114 спортшы қатысады.

Қазақстан құрамасының сапында Данияр Тусупов пен Егор Белюсенко сынға түседі. Отандастарымыз жекелей сайыста және синхронды секіруде ел намысын қорғайды.

Айта кетейік, Әлем кубогының кезеңі 2-4 қазан аралығында өтеді.

Бұған дейін 23 қыркүйекте Испанияның Понтеведра қаласында триатлоннан әлемдік серияның финалы басталатыны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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