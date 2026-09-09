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Астанада үлкен даңғылдардың бірі бес күнге жабылады

Астана, жол жөндеу, Хусейн бен Талал, Әл-Фараби, даңғыл, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2026 18:47 Сурет: Zakon.kz
Астана қаласында 10-15 қыркүйек аралығында Хусейн бен Талал көшесі мен Әл-Фараби даңғылының қиылысында көлік қозғалысы толықтай жабылатын болады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Елорда әкімдігінің мәліметінше, бұл учаскеде көлік қозғалысы толықтай тоқтатылады.

"Осы учаскеде мердігер ұйым инженерлік желілерді және жол төсемінің негізін орнату жұмысын жүргізеді". Астана қалалық әкімдігінің баспасөз қызметі
Жол жабылады, Астана, Хусейн бен Талал, Әл-Фараби даңғылы, 10 қыркүйек, 15 қыркүйек, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2026 18:47

Сурет: Астана қаласы әкімдігі

Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер жүру бағвтын алдын ала жоспарлауы және ықтимал өзгерістерді ескеруі қажет. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықты азайту үшін уақытша жол белгілері мен көрсеткіштер орнатылатын болады.

Бұған дейін Алматыдағы Тұңғыш президент саябағы қайта жаңғырту жұмыстарына байланысты уақытша толықтай жабылатыны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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