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Спорт

Әлемнің үздік теннисшілерінің рейтингі жаңарды

теннисершілер , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2026 12:06 Сурет: j48tennis
Цинциннатидегі WTA 1000 турнирінің қорытындысы бойынша әйелдер арасындағы әлемдік рейтинг жаңартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Рейтингтің алғашқы екі сатысында өзгеріс жоқ: оларды Арина Соболенко мен Елена Рыбакина иеленіп отыр.

кесте, теннис рейтингі , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2026 12:06

Сурет: Х/wta

Ресейлік Мирра Андреева жарыстың төртінші айналымына дейін жетіп, үздік бестікке қайта оралды. Ал былтырғы титулын қорғай алмаған Ига Швёнтек сегізінші орынға түсті.

Қазақстанның екінші ракеткасы Юлия Путинцева 81-орында тұр. Соня Жиенбаева 384-орынға, ал Жібек Құланбаева 474-орынға жайғасты.

Айта кетейік, АҚШ-тың Цинциннати қаласында өткен WTA 1000 санатындағы турнирдің жеңімпазы америкалық теннисші Коко Гауфф атанды.

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Гүлай Ашекова
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