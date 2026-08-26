"Физикалық тұрғыдан қиын болды": Асаубаева Франциядағы турнирдегі жеңісіне қатысты пікір білдірді
Сурет: Instagram/bibisarachess
Қазақстандық шахматшы Бибісара Асаубаева Францияның Сен-Тропе қаласында өтіп жатқан беделді WR Women’s Chess Tour 2026 супертурнирінде рапид бойынша жеңіске жетуіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Үш дүркін әлем чемпионы өз өнеріне риза екенін айтты. Алайда шахматшы ойын күнін ресми киіммен өткізу физикалық тұрғыдан қиын болғанын мойындады. Бұл туралы Бибісара Instagram Stories желісіндегі жазбасында айтты.
"Баршаңызға сәлем! Бүгінгі жұмыс күнім аяқталды. Мен WR Chess Tour рапид кезеңінде жеңіске жеттім. Бірінші матчта Пецті, екіншісінде Бациашвилиді, үшіншісінде Мария Музичукты жеңдім. Ертең блиц болады. Аздап шаршадым, бірақ өзіме ризамын. Сонымен қатар 6 сағат бойы өкшелі аяқ киіммен жүрдім. Иә, осылай", – деді Асаубаева Stories-те.
26 тамызда қазақстандық шахматшы Сен-Тропеде блиц-турнирінде бақ сынайды. Ол осылайша "алтын дубль" жасауға тырысады.
Бұған дейін Бибісара Асаубаеваның Франциядағы беделді рапид турнирінде қарсыластарынан басым түсіп, чемпион атанғаны туралы жазғанбыз.
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