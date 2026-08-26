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Спорт

"Физикалық тұрғыдан қиын болды": Асаубаева Франциядағы турнирдегі жеңісіне қатысты пікір білдірді

Бибісара Асаубаева, шахматшы, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 11:03 Сурет: Instagram/bibisarachess
Қазақстандық шахматшы Бибісара Асаубаева Францияның Сен-Тропе қаласында өтіп жатқан беделді WR Women’s Chess Tour 2026 супертурнирінде рапид бойынша жеңіске жетуіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Үш дүркін әлем чемпионы өз өнеріне риза екенін айтты. Алайда шахматшы ойын күнін ресми киіммен өткізу физикалық тұрғыдан қиын болғанын мойындады. Бұл туралы Бибісара Instagram Stories желісіндегі жазбасында айтты.

Бибісара Асаубаева, шахматшы, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 11:03

Сурет: Instagram/bibisarachess

"Баршаңызға сәлем! Бүгінгі жұмыс күнім аяқталды. Мен WR Chess Tour рапид кезеңінде жеңіске жеттім. Бірінші матчта Пецті, екіншісінде Бациашвилиді, үшіншісінде Мария Музичукты жеңдім. Ертең блиц болады. Аздап шаршадым, бірақ өзіме ризамын. Сонымен қатар 6 сағат бойы өкшелі аяқ киіммен жүрдім. Иә, осылай", – деді Асаубаева Stories-те.

26 тамызда қазақстандық шахматшы Сен-Тропеде блиц-турнирінде бақ сынайды. Ол осылайша "алтын дубль" жасауға тырысады.

Бұған дейін Бибісара Асаубаеваның Франциядағы беделді рапид турнирінде қарсыластарынан басым түсіп, чемпион атанғаны туралы жазғанбыз.

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Гүлай Ашекова
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Қорғау тарапы соттан бірқатар процестік әрекетті орындауды талап етті. Атап айтқанда, Қылмыстық-процестік кодекстің 323-бабына сәйкес, қылмыстық-процестік заңнаманың елеулі бұзушылықтарын жою және қосымша тергеу жүргізу үшін қылмыстық істі прокурорға қайтаруды сұрады. Сонымен қатар қорғаушылар: Жұбаниязованың әрекеті немесе әрекетсіздігі мен болған оқиғаның салдары арасындағы себеп-салдарлық байланысты анықтау бөлігінде тергеудің олқылықтарын жоюды; өтінішхатта көрсетілген мәселелер бойынша қосымша комиссиялық құрылыс-техникалық сараптама жүргізуді; МИБ-тің қаржы-шаруашылық қызметіне қаржы-экономикалық сараптама тағайындауды; ғимаратқа қатысты жобалық, жұмыс және атқарушылық құжаттардың толық топтамасын алдыруды; ғимаратты пайдалануға беру, техникалық және авторлық қадағалауға қатысты құжаттарды сұратуды; 2017 жылдан бері ғимаратқа жүргізілген тексерулер мен анықталған ақаулар туралы құжаттарды алдыруды; Жұбаниязова қызметке кіріскенге дейінгі кезеңдегі МИБ құжаттамасын, сондай-ақ қаржылық-бухгалтерлік құжаттарды сұратуды; бұрынғы МИБ басшысынан Жұбаниязоваға құжаттардың қалай тапсырылғанын анықтауды; 2017 жылдан бері ғимараттағы жарықтар мен бүлінулер туралы білген тұлғаларды анықтауды; Жұбаниязованың МИБ төрағасы болып сайланған нақты күнін және өкілеттігін іс жүзінде атқара бастаған уақытын белгілеуді талап етті. Аталған әрекеттер жүргізілгеннен кейін қорғау тарапы Қылмыстық кодекстің 254-бабында көзделген қылмыстық құқық бұзушылық құрамының барлық белгілеріне тиісті құқықтық баға беруді сұрады. Сондай-ақ қылмыстық істі прокурорға қайтару туралы қаулыда қылмыстық-процестік заңнаманың нақты қандай елеулі талаптары бұзылғанын және қосымша тергеу барысында қандай мән-жайларды анықтау қажет екенін көрсетуді талап етті. Бұған дейін қорғау тарапы судья Меруерт Абаеваны істі қараудан шеттетуді сұраған болатын. Сот отырысының басында сотталушының екінші адвокаты Асхат Әлімов іске жуырда ғана қосылғанын, сондықтан материалдармен толық танысып, қорғау ұстанымын айқындап үлгермегенін айтып, процесті кейінге қалдыру туралы өтініш білдірді. Алайда сот бұл өтінішті қанағаттандырмады. Судья қорғаушының іс материалдарымен сот отырыстарының арасында танысуға мүмкіндігі бар екенін түсіндірді. Осыдан кейін Әлімов судьяның әрекетіне қарсылық білдіріп, оны сот отырысының хаттамасына енгізуді сұрады. Еске салайық, 2026 жылғы 18 тамызда Астананың қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында жедел медициналық жәрдем қызметінің фельдшері Ұдана Мырзуанның қазасына қатысты қылмыстық істі қарау басталды. Қайғылы оқиға 2025 жылғы 8 қарашада болған. Сол күні Астанадағы Тәуелсіздік даңғылында орналасқан тұрғын үй кешенінің қасбетіндегі кірпіш қаптаманың бір бөлігі мен кондиционер құрылғысы опырылып түсіп, бес адам зардап шеккен.
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