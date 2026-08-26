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Спорт

Суға секіруден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты: Қазақстан құрамасы қандай нәтиже көрсетті

Суға секіру, Хорватия, жасөспірімдер арасындағы, әлем чемпионаты, Қазақстан құрамасы , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 19:25 Сурет: olympic.kz
Хорватияның Риека қаласында суға секіруден жасөспірімдер арасында әлем чемпионаты өтіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, Илларион Авченко және Эмиль Касимов әлем біріншілігі аясында бір метрлік тұғырдан суға секіру сайысының (U18) іріктеу кезеңінде бақ сынады. Нәтижесінде Илларион 357.25 ұпаймен 30-орын алса, Эмиль 338.00 ұпаймен 34-орынға тұрақтады. Осылайша отандастарымыз іріктеу кезеңінен өте алмады.

Сондай-ақ Александр Подлесный үш метрлік тұғырдан суға секіру сайысының (U15) іріктеу кезеңінде өнер көрсетті. Дегенмен 345.45 ұпаймен 22-орынға тұрақтап, іріктеуден өте алмады.

Айта кетейік, 28 тамызда Александр Подлесный бір метрлік тұғырдан суға секіру сайысында сынға түседі.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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