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Спорт

Дастан Сатпаев алғаш рет негізгі құрамда ойнады, алайда "Бернли" кубоктан ұшты

Дастан Сатпаев алғаш рет негізгі құрамда ойнады, «Бернли» кубоктан ұшты»., сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2026 11:46 Сурет: Х/BurnleyOfficial
2026 жылғы 27 тамызға қараған түні Брэдфордтағы "Вэлли Пэрейд" стадионында Англия Лигасы кубогының екінші кезеңі аясында "Брэдфорд Сити" мен "Бернли" кездесті. Қазақстандық Дастан Сатпаев "Бернли" сапында алаңға шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан құрамасының шабуылшысы матчты негізгі құрамда бастап, жаңа командасы үшін алғаш рет алғашқы минуттардан ойнады. Сатпаев алаңда шамамен 80 минут болып, кейін алмастырылды.

Дастан Сатпаев алғаш рет негізгі құрамда ойнады, , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2026 11:46

Сурет: Х/BurnleyOfficial

Негізгі уақыт 0:0 есебімен аяқталды. Жеңімпаз пенальти сериясында анықталды. Бұл кезеңде "Брэдфорд Сити" 4:2 есебімен жеңіске жетіп, келесі кезеңге өтті. Ал "Бернли" турнирден шығып қалды.

футтбол , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2026 11:46

Сурет: Х/officialbantams

Осылайша, Дастан Сатпаев "Бернли" сапында алғаш рет негізгі құрамда ойнаған матчында командасымен бірге Англия Лигасы кубогындағы жолын аяқтады.

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Гүлай Ашекова
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