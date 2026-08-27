Парагвай құрамасының қақпашысы "Лилль" клубына ауысты
26 жастағы парагвайлық қақпашы 2031 жылдың жазына дейін келісімшартқа қол қойды.
Бірқатар БАҚ-тың мәліметінше, Хильді ең танымал аргентиналық клубтардың бірі – "Сан-Лоренсодан" 3,6 млн еуроға сатып алған.
"Лилльге" ауысқанға дейін Орландо Аргентина чемпионатында 63 матч өткізген, оның 30 ойынында қақпасына гол жібермеген.
Жақында өткен әлем чемпионатында Хиль Парагвай құрамасының негізгі қақпашысы болды.
Ол Францияға қарсы 1/8 финалдық матчында шабуылшы Килиан Мбаппенің арқасына доп лақтырғаны көпшіліктің назарын аударды.
Алайда бұған дейін "Реал" клубының шабуылшысы да әдепсіз әрекет жасаған. Ол парагвайлық қақпашыдан теріс бұрылып, оның қолын алмай кеткен.
Айтпақшы, осы жағдайдан кейін үлкен дау туындап, онда саясаткер Селеста Амарилья әлемдік деңгейде қызу мәлімдемелер жасаған болатын.