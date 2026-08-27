"Коло-Коло" сапында дебют жасаған Возинья қақпаға бір де бір допты дарытпады
Бұл матчта "Коло-Коло" сапында ұзақ үзілістен кейін ақыры Кабо-Верде құрамасының 40 жастағы қақпашысы Возинья төбе көрсетіп, дебют жасады.
2026 жылғы әлем чемпионатының ең танымал қақпашысы жаңа клубы сапындағы алғашқы матчында-ақ бір сейв жасап, қақпасына гол өткізбей сәтті өнер көрсетті.
Возинья "Мәңгі чемпиондар" сапына алынғанына бір айға жуық уақыт болғанымен, қағазбастылық пен жеке жағдайлар оның алаңға шығуына кедергі келтіріп, аяғына тұсау болып келген.
Алайдa ақыры ол дебют жасап, әріптестерімен бірге өздерін тамаша қырынан көрсете білді.
Возиньяның жуырда өткен мундиальдағы өнері оған алаңда да, алаң сыртында да үлкен атақ әкелді. Әлеуметтік желідегі оның оқырмандары саны бір сәтте шарықтап кетті: турнирге дейін оның парақшасын қолданушылар саны 48 000 болса, қазір бұл көрсеткіш 29 миллионнан асады.