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Спорт

Дастан Сатпаев Англия лигасы кубогынан шығып қалғаннан кейін пікір білдірді

Дастан Сатпаев Англия лигасы кубогынан шығып қалғаннан кейін пікір білдірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 10:15 Сурет: Instagram/d.satpayev
Қазақстандық футболшы, «Бернли» командасының шабуылшысы Дастан Сатпаев Англия лигасы кубогының 1/32 финалында «Брэдфорд Ситиге» қарсы өткен матчтан кейін Instagram желісінде жазба жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ойын Қазақстан футболшысы өнер көрсететін команданың пайдасына 2:4 есебімен аяқталмады. Сатпаев әлеуметтік желіде осы матчқа қатысты ағылшын тілінде жазба жариялады.

"Бүгін бізбен бірге болып, соңғы секундқа дейін қолдау көрсеткен баршаңызға рақмет. Пенальти сериясында жеңілу өте өкінішті, бірақ футболда осындай жағдайлар болады. Біз алаңда бар күшімізді салып, соңына дейін күрестік. Қолдауларыңыз үшін рақмет. Бұл тек бастамасы. Еңбектеніп, бірге күшейе түсеміз. Алға, "Бернли"!" – деді шабуылшы.

Сатпаев "Брэдфорд Ситиге" қарсы матчты алғашқы минуттардан бастады. Ол 80-минутта алаңнан ауыстырылды.

Бұған дейін 27 тамызға қараған түні Брэдфордтағы "Вэлли Пэрейд" стадионында Англия лигасы кубогының екінші раунды аясында матч өткенін жазған болатынбыз.

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Гүлай Ашекова
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