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Спорт

УЕФА "Қайраттың" Конференция лигасындағы ойындарының нақты кестесін жариялады

УЕФА «Қайраттың» Конференция лигасындағы ойындарының нақты кестесін жариялады, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2026 15:01 Сурет: Instagram/f.c.kairat
2026 жылғы 30 тамызда Қазақстандық "Қайрат" футбол құрамасының 2026/2027 жылғы маусымда УЕФА Конференция лигасының негізгі кезеңінде өткізетін алты матчының нақты кестесі белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан чемпионы Еуропадағы маңыздылығы жөнінен үшінші клубтық турнирдегі жолын 15 қазанда Латвияда "Ригаға" қарсы сырт алаңдағы матчпен бастайды. Ойын Қазақстан уақытымен 21:45-те басталады.

Рафаэль Уразбахтин шәкірттерінің қалған ойындарының кестесі төмендегідей:

  • 22 қазан, 19:30 — "Қайрат" – "Панатинаикос" (Грекия);
  • 5 қараша, 22:45 — "Аталанта" (Италия) – "Қайрат";
  • 26 қараша, 20:30 — "Қайрат" – "Мьельбю" (Швеция);
  • 10 желтоқсан, 20:30 — "Қайрат" – "Университатя" (Румыния);
  • 18 желтоқсан, 01:00 — "Твенте" (Нидерланд) – "Қайрат".

Еурокубоктағы ойындарға дайындалу үшін "сары-қаралардың" алдында дәл бір жарым ай бар. Осы кезеңде команда Қазақстан Премьер-лигасындағы ойындарға назар аударады. "Қайраттың" алдында чемпиондық атағын қорғау міндеті тұр.

Бұл мақсатқа жету жолындағы алғашқы матч бүгін кешке Семейдің "Елімайына" қарсы сырт алаңда өтеді. Бұл Қазақстан чемпионатының 24-туры аясындағы кейінге шегерілген кездесу болмақ.

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Гүлай Ашекова
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