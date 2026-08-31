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Қаржы

31 тамыздағы сауда-саттықта доллар бағамы төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2026 15:47 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 31 тамызда сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 2,23 теңгеге төмендеп, 462,31 теңгені құрады.

Ресей рублінің бағамы 0,09 теңгеге арзандап, 5,34 теңгеге дейін түсті.

Қытай юанінің бағамы күндізгі сауда-саттықта 0,25 теңгеге төмендеп, 68,85 теңгені құрады.

Ақша айырбастау орындарында доллар 461,3-463,5 теңгеден, еуро 533,6-538,7 теңгеден, ал рубль 5,16-5,31 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.

31 тамыздағы халықаралық сауда-саттықта мұнайдың негізгі маркалары қымбаттады.

ICE Futures электрондық сауда-саттығында Brent маркалы мұнайдың қараша айына арналған фьючерстері 5,25%-ға өсіп, барреліне 90,64 доллар болды.

NYMEX электрондық сауда-саттығында WTI мұнайының қазан айына арналған фьючерстері 2,84%-ға қымбаттап, барреліне 85,77 долларға жетті.

Таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 464,77 теңге, еуроны 541,36 теңге, рубльді 5,41 теңге деңгейінде белгіледі.

31 тамызда күннің алғашқы жартысында Қазақстанның ақша айырбастау орындарында шетел валютасы қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын осы жерден көруге болады.

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Сурет Айгерим Тарина
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