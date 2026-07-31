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Қоғам

31 шілдедегі сауда-саттықта доллар бағамы тағы төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.07.2026 15:49 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 31 шілде сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы тағы 1 теңгеге төмендеп, 473,59 теңгені құрады.

Ресей рублінің бағамы өзгеріссіз қалып, 5,97 теңге болды.

Күндізгі сауда-саттықта Қытай юанінің бағамы 0,09 теңгеге қымбаттап, 70,23 теңгені құрады.

Ақша айырбастау орындарында доллар 472,6-474,6 теңгеден, еуро 542,3-547,5 теңгеден, рубль 5,61-5,75 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.

31 шілдедегі сауда-саттықта мұнайдың әлемдік бағасы төмендеп жатыр.

ICE Futures электронды сауда-саттығында Brent маркалы мұнайдың қазан айындағы фьючерстерінің бағасы 0,83%-ға төмендеп, барреліне 86,16 доллар болды.

NYMEX электронды сауда-саттығында WTI маркалы мұнайдың қыркүйек айындағы фьючерстері 1,09%-ға арзандап, барреліне 82,68 долларды құрады.

Бүгін таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 474,63 теңге, еуроны 544,5 теңге, рубльді 5,92 теңге деңгейінде белгіледі.

Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында 31 шілде күнінің бірінші жартысында шетел валютасы қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын осы жерден білуге болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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