#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
477.17
543.26
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
477.17
543.26
6.01
Қоғам

30 шілдедегі сауда-саттықта доллар бағамы төмендеді

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.07.2026 15:53 Фото: pexels
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 30 шілде сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 2,38 теңгеге төмендеп, 474,63 теңгені құрады.

Ресей рублінің бағамы 0,04 теңгеге арзандап, 5,97 теңгеге түсті.

Қытай юанінің күндізгі сауда-саттықтағы бағамы 0,3 теңгеге өсіп, 70,13 теңгені құрады.

Ақша айырбастау орындарында доллар 473,5–475,6 теңгеден, еуро 538,8–544,6 теңгеден, рубль 5,63–5,77 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.

30 шілдедегі сауда-саттықта мұнайдың әлемдік бағасы өсіп жатыр.

Атап айтқанда, Brent маркалы мұнайдың қыркүйектегі фьючерсі 1,44%-ға қымбаттап, барреліне 92,05 долларға жетті. Қазір белсенді саудаланып жатқан қазан айындағы Brent фьючерсінің бағасы 0,22%-ға өсіп, барреліне 88,18 доллар болды.

Қыркүйекте жеткізілетін WTI маркалы мұнай 0,36%-ға қымбаттап, барреліне 84,72 долларға жетті.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 477,17 теңге, еуроны 543,26 теңге, рубльді 6,01 теңге деңгейінде белгіледі.

30 шілде күнінің бірінші жартысында Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында шетел валютасы қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын мына жерден көруге болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада сарапшылар жасанды интеллект, медиа және электоралдық мінез-құлықтың жаңа үрдістерін талқылады
17:01, Бүгін
Астанада сарапшылар жасанды интеллект, медиа және электоралдық мінез-құлықтың жаңа үрдістерін талқылады
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
15:56, 28 шілде 2026
28 шілдедегі сауда-саттықта доллар қайта қымбаттады
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:52, 08 шілде 2026
8 шілдедегі сауда-саттықта доллар бағамы төмендеуін жалғастырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стали известны дата и время матчей &quot;Кайрата&quot; в третьем квалификационном туре ЛЧ
17:02, Бүгін
Стали известны дата и время матчей "Кайрата" в третьем квалификационном туре ЛЧ
Казахстан завершил чемпионат мира по фехтованию с одной золотой медалью
16:45, Бүгін
Казахстан завершил чемпионат мира по фехтованию с одной золотой медалью
Магомед Анкалаев
16:30, Бүгін
"Невероятно скучно": экс-чемпион UFC Диаллашоу недоволен боем Анкалаева и Гуськова
Болельщики &quot;Кайрата&quot; обратились к руководству
16:13, Бүгін
Болельщики "Кайрата" просят руководство клуба организовать им поездку в Туркестан на ЛЧ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: