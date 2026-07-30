30 шілдедегі сауда-саттықта доллар бағамы төмендеді
Сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 2,38 теңгеге төмендеп, 474,63 теңгені құрады.
Ресей рублінің бағамы 0,04 теңгеге арзандап, 5,97 теңгеге түсті.
Қытай юанінің күндізгі сауда-саттықтағы бағамы 0,3 теңгеге өсіп, 70,13 теңгені құрады.
Ақша айырбастау орындарында доллар 473,5–475,6 теңгеден, еуро 538,8–544,6 теңгеден, рубль 5,63–5,77 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.
30 шілдедегі сауда-саттықта мұнайдың әлемдік бағасы өсіп жатыр.
Атап айтқанда, Brent маркалы мұнайдың қыркүйектегі фьючерсі 1,44%-ға қымбаттап, барреліне 92,05 долларға жетті. Қазір белсенді саудаланып жатқан қазан айындағы Brent фьючерсінің бағасы 0,22%-ға өсіп, барреліне 88,18 доллар болды.
Қыркүйекте жеткізілетін WTI маркалы мұнай 0,36%-ға қымбаттап, барреліне 84,72 долларға жетті.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 477,17 теңге, еуроны 543,26 теңге, рубльді 6,01 теңге деңгейінде белгіледі.
30 шілде күнінің бірінші жартысында Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында шетел валютасы қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын мына жерден көруге болады.