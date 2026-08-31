Джокович 20 жылда алғаш рет "Үлкен дулыға" турнирінің бірінші айналымында жеңілді
Бұл жарыстың төрт дүркін чемпионы алғашқы айналымда ATP рейтингінде 49-орында тұрған аргентиналық Мариано Навонеге 6:7(5), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6 есебімен есе жіберді.
Осылайша, 39 жастағы теннисші 2006 жылғы Australian Open турнирінен кейін алғаш рет "Үлкен дулыға" жарысының бірінші айналымында жолы болмады.
Матч барысында аты аңызға айналған сербиялық спортшының денсаулығы сыр беріп, дәрі қабылдады. Бесінші сет алдында арқасының ауырғанына байланысты медициналық үзіліс алды. Соған қарамастан, Джокович кездесуді соңына дейін жалғастырды.
Бұл жеңіліс Джоковичтің рейтингтегі жағдайына да бірден әсер етеді. Ол өткен жылғы осы турнирдің жартылай финалындағы ұпайларын қорғай алмағандықтан, екі аптадан кейін ATP рейтингінің үздік ондығынан шығады.
Ал әлемге әйгілі тағы бір спортшы Криштиану Роналду бұған дейін "Аль-Наср" командасына камбэк жеңіс әкеліп, мансабындағы 978-ші голын соқты.