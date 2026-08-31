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Спорт

Дмитрий Панарин бадминтоннан Нигериядағы турнирде қола жүлдеге ие болды

Дмитрий Панарин бадминтоннан Нигериядағы турнирде қола жүлдеге ие болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2026 18:11 Сурет: olympic.kz
Бадминтоннан Қазақстан құрамасының өкілі Дмитрий Панарин Нигерияның Лагос қаласында өткен Lagos International Classics 2026 халықаралық турнирінде қола жүлдеге ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дмитрий Панарин Үндістан өкілі Пранаув Рам Нагалингамды 2:1 (19:21, 21:11, 21:10) есебімен жеңіп, жарысты сәтті бастады. Кейін нигериялық Саиду Алиуды 2:0 (21:8, 21:12) есебімен ұтты.

Ширек финалда қазақстандық спортшы Біріккен Араб Әмірліктерінің өкілі Шашаанк Саи Муннангиден 2:0 (22:20, 21:14) басым түсіп, жартылай финалға жолдама алды.

Жартылай финалда Панарин Үндістан өкілі Танкaра Гнана Датту Таласиламен кездесті. Тартысты өткен матчта қарсыласы 2:1 (21:19, 20:22, 21:1) есебімен жеңіске жетті.

Осылайша, Дмитрий Панарин турнирді қола медальмен аяқтады.

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Айдос Қали
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