Назым Қызайбай маңызды жарыстар алдында елден қолдау сұрады
Сурет: khabar
Екі дүркін әлем чемпионы, 2024 жылғы Олимпиаданың қола жүлдегері Назым Қызайбай алдағы жарыстарға дайындығы туралы айтып, отандастарынан қолдау сұрады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Боксшының айтуынша, ол жаздың соңғы айы түгелдей жаттығуға арнаған.
"Тамыз айы да осылай қарапайым өтіп кетті: жаттығу, жаттығу және тағы да жаттығу. Жаттығу. Режим. Тәртіп. Алда қарбалас қыркүйек — маңызды жарыстар күтіп тұр. Мен үшін, біздің ел үшін жұдырықтарыңызды қысып, қолдау білдіріңіздер. Барлық осы жаттығу мен еңбектің нәтижесі жақсы болады деп сенемін", – деп жазды Назым Қызайбай.
Айта кетейік, 2026 жылғы Жазғы Азия ойындары 19 қыркүйек пен 4 қазан аралығында Жапонияның Нагоя қаласы мен Айти префектурасында өтеді.
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