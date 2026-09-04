Қазақстандық таеквондошылар Оңтүстік Кореядағы беделді турнирде өнер көрсетеді
Сурет: olympic.kz
5 қыркүйекте Оңтүстік Кореяның Муджу қаласында әлемдік Гран-при кезеңі басталады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, аталған байрақты бәсекеде ел намысын алты спортшы қорғайды.
Ерлер арасында Дамир Шуленов пен Ергеш Бекасыл жүлдеге таласса, әйелдер арасында Айдана Құмартаева, Нодира Ахмедова, Мария Севостьянова және Нұрай Хусаинова өнер көрсетеді.
Айта кетейік, Гран-при кезеңі 7 қыркүйекте аяқталады.
Бұған дейін атақты шорт-трекші Абзал Әжіғалиев спорттағы мансабын аяқтағаны хабарланған.
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