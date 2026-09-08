"Ештеңе істей алмадым": Осака Рыбакинамен өткен матч туралы пікір білдірді
Сурет: instagram/wta
Жапониялық теннисші Наоми Осака Қазақстан өкілі Елена Рыбакинамен өткен матч туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Sportarena.kz басылымы жазғандай, әлемнің бұрынғы бірінші ракеткасы АҚШ ашық чемпионатының 1/8 финалындағы матчтың соңғы сәтінде Рыбакинаның эйс соққысына қарсы ештеңе істей алмағанын мойындады.
"Ол эйс жасаған кезде бірінші ойым: "Қап, мен бұған ештеңе істей алмаймын" болды. Доптың жанымнан қалай өтіп кеткенін ғана көріп тұрдым. Ондай сәтте "Жарайды, ол керемет соққы жасады" деп ойлаудан басқа амал қалмайды. Бұл шынымен де өте жақсы соққы болды. Жалпы, бұл матчтан көп нәрсе үйрендім деп ойлаймын", – деді Наоми Осака матчтан кейінгі баспасөз мәслихатында.
Елена Рыбакина Наоми Осаканы екі сетте 6:1, 6:4 есебімен жеңді. Бұл жеңіс қазақстандық теннисшіге мансабында алғаш рет US Open турнирінің ширек финалына шығуға мүмкіндік берді.
Ширек финалда Рыбакина жартылай финалға жолдама үшін Қытай өкілі Чжэн Циньвэньмен кездеседі.
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