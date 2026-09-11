Демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары: 12 және 13 қыркүйек
Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 11 қыркүйек 2026 жылы сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 450,97 теңге болып, 0,56 теңге қымбаттады.
Еуроның орташа бағамы 523,09 теңге болды (-0,12).
Ресей рублінің бағамы 5,33 теңгеге дейін өсті (+0,02).
Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы – 67,24 теңге (-0,37).
Айырбастау пункттерінде долларды 450,8-453 теңгеден, еуроны 522,1-527,5 теңгеден, рубльді 5,15-5,26 теңгеден сатып алып, сатуға болады.
11 қыркүйек күні таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 450,79 теңге, еуроны 524,13 теңге, рубльді 5,31 теңге деңгейінде белгіледі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript