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Демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары: 12 және 13 қыркүйек

Доллар, доллары, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 17:30 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 11 қыркүйек 2026 жылы сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 450,97 теңге болып, 0,56 теңге қымбаттады.

Еуроның орташа бағамы 523,09 теңге болды (-0,12).

Ресей рублінің бағамы 5,33 теңгеге дейін өсті (+0,02).

Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы – 67,24 теңге (-0,37).

Айырбастау пункттерінде долларды 450,8-453 теңгеден, еуроны 522,1-527,5 теңгеден, рубльді 5,15-5,26 теңгеден сатып алып, сатуға болады.

11 қыркүйек күні таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 450,79 теңге, еуроны 524,13 теңге, рубльді 5,31 теңге деңгейінде белгіледі.

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Айдос Қали
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