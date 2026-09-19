#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
446.56
512.34
5.3
Спорт

Азиада-2026: Қазақстан волейболдан ширек финалда Оңтүстік Кореямен кездеседі

Азиада-2026: Қазақстан волейболдан ширек финалда Оңтүстік Кореямен кездеседі, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2026 13:02 Сурет: olympic.kz
Аичи және Нагоядағы (Жапония) 2026 жылғы Азия ойындарында волейболдан Қазақстан әйелдер құрамасының ширек финалдағы қарсыласы анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жартылай финалға шығу үшін Қазақстан құрамасы D тобында бірінші орын алған Оңтүстік Кореямен кездеседі.

Қазақстан құрамасы В тобында екінші орын алып, плей-офф кезеңіне жолдама алды. Турнирдегі алғашқы ойында қазақстандық волейболшылар Филиппин құрамасын 3:1 есебімен жеңсе, кейін Қытайға 0:3 есебімен жол берді.

Оңтүстік Корея құрамасы топтық кезеңді жеңіліссіз аяқтады. Олар Гонконг пен Қатарды 3:0 есебімен жеңіп, Вьетнамды 3:1 есебімен ұтты.

Қазақстан – Оңтүстік Корея арасындағы ширек финалдық матч 20 қыркүйекте өтеді. Ойын Астана уақытымен 12:00-де басталады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Көгалдағы хоккей, Жапония, Малайзия, Қазақстан құрамасы, әйелдер
17:43, 18 қыркүйек 2026
2026 жылғы Азия ойындары: Қазақстан көгалдағы хоккейден Малайзия құрамасынан ұтылып қалды
Азиада-2026: волейболдан Қазақстан құрамасының қарсыластары белгілі болды
21:41, 23 шілде 2026
Азиада-2026: волейболдан Қазақстан құрамасының қарсыластары белгілі болды
2026 жылғы Азиадаға қатысатын қазақстандық жеңіл атлеттер белгілі болды
19:12, 11 қыркүйек 2026
2026 жылғы Азиадаға қатысатын қазақстандық жеңіл атлеттер белгілі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Никита Бояркин
15:44, Бүгін
Казахстанский вратарь "Адмирала" Бояркин отстоял "на ноль" в матче КХЛ против "Северсталя"
Паоло Коста
15:19, Бүгін
"Это может быть в ноябре или декабре": Коста озвучил условие боя с Анкалаевым
Бейбит Жукаев и Денис Евсеев
14:37, Бүгін
Жукаев и Евсеев не вывели Казахстан в плей-офф первой Мировой группы Кубка Дэвиса
Сборная Казахстана прошла на церемонии открытия Азиады-2026
14:35, Бүгін
Сборная Казахстана прошла на церемонии открытия Азиады-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: