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Спорт

Қазақстандық жүзуші Азия ойындарында үздік ондыққа енді

Қазақстандық жүзуші Азия ойындарында үздік ондыққа енді, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.09.2026 13:35 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасының жүзушісі Айбат Мырзамұратов Жапонияның Айти және Нагоя қалаларында өтіп жатқан 2026 жылғы Азия ойындарында финалға қатысты. Қазақстандық спортшы бұған дейін 200 метрге кешенді жүзу жарысының финалына жолдама алған болатын, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шешуші жарыста Айбат 2:00.37 нәтиже көрсетіп, жетінші орынға ие болды.

Алтын медальді жапониялық Томоюки Мацусита иеленді — 1:55.30. Оның отандасы Юмэки Кодзима екінші орын алды — 1:55.36. Үздік үштікті Қытай өкілі Шунь Ван түйіндеді — 1:57.14.

Бұған дейін 20 қыркүйекте Азия ойындарында қазақстандық спортшылардың жарысқа шығу кестесі жарияланған болатын.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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