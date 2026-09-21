Триатлоннан гимнастикаға дейін: 21 қыркүйекте Азия ойындарында қазақстандық спортшылар өнер көрсетеді
ҚР ҰОК баспасөз қызметі қазақстандық спортшылардың жарысқа шығу кестесін жариялады. Уақыт Астана уақытымен көрсетілген. Спортшылар құрамы мен жарыстардың басталу уақыты өзгеруі мүмкін екенін атап өткен жөн.
Көгалдағы хоккей, әйелдер. Топтық кезең
Қатысушылар: Қазақстан – Оңтүстік Корея
Уақыты: 05:00
Триатлон. Аралас эстафета, финал
Қатысушылар: Диана Ержанова, Арлан Жаңабай, Аида Ким, Егор Крупяков
Уақыты: 05:30
Оқ ату. 10 метрге пневматикалық мылтық, ерлер. Командалық жарыстың іріктеуі және финалы
Қатысушылар: Ислам Сәтпаев, Никита Шахторин, Константин Малиновский
Уақыты: 05:45
Оқ ату. 10 метрге пневматикалық мылтық, ерлер. Финал
Қатысушылар: Ислам Сәтпаев, Никита Шахторин, Константин Малиновский — финалға шыққан жағдайда
Уақыты: 08:30
Стенд атудан скит, ерлер. Іріктеу
Қатысушылар: Александр Мухамедиев, Артём Седельников, Давид Почивалов
Уақыты: 06:00
Стенд атудан скит, әйелдер. Іріктеу
Қатысушылар: Зоя Пискун, Әсем Орынбай, Адель Садақбаева
Уақыты: 06:00
Жүзу, ерлер. 50 метрге шалқалап жүзу, іріктеу
Қатысушылар: Александр Румынский, Глеб Коваленя
Уақыты: 06:00
Жүзу, әйелдер. 50 метрге шалқалап жүзу, іріктеу
Қатысушылар: Ксения Игнатова, София Абубакирова
Уақыты: 06:08
Жүзу, ерлер. 50 метрге еркін стильде жүзу, іріктеу
Қатысушылар: Глеб Коваленя, Әділбек Мусин
Уақыты: 06:14
Жүзу, ерлер. 100 метрге брасс, іріктеу
Қатысушылар: Айбат Мырзамұратов
Уақыты: 06:48
Жүзу, әйелдер. 200 метрге кешенді жүзу, іріктеу
Қатысушылар: Ксения Игнатова, София Абубакирова
Уақыты: 06:56
Жүзу, ерлер. 4×200 метрге еркін стильдегі эстафета, іріктеу
Қатысушылар: Глеб Коваленя, Максим Сказобцов, Фёдор Диденко, Әділбек Мусин
Уақыты: 07:04
Жүзу. Финал
Уақыты: 13:00-ден бастап
Үстел теннисі, әйелдер. Топтық кезең
Қатысушылар: Қазақстан – Мальдив аралдары
Уақыты: 06:00
ММА. Дәстүрлі стиль, ерлер, 65 кг-ға дейін. Жартылай финал
Қатысушы: Санжар Әділов
Уақыты: 07:30
ММА. Modern, ерлер, 71 кг-ға дейін. Жартылай финал
Қатысушы: Қадырбек Шинбаев
Уақыты: 08:40
ММА. Дәстүрлі стиль, ерлер, 77 кг-ға дейін. Жартылай финал
Қатысушы: Еркінғали Бүркүталин
Уақыты: 08:50
Каратэ, ерлер, 67 кг-ға дейін. 1/8 финал
Қатысушы: Алтынбек Олжас
Уақыты: 09:00
Каратэ, әйелдер, 61 кг-ға дейін. 1/8 финал
Қатысушы: Әсел Қанай
Уақыты: 10:35
Волейбол, әйелдер. 5-8 орындар үшін матч
Қатысушылар: Қазақстан – Тайбэй
Уақыты: 09:00
Баскетбол 3×3, ерлер. Топтық кезең
Қатысушылар: Қазақстан – Шри-Ланка
Уақыты: 09:15
Баскетбол 3×3, ерлер. Топтық кезең
Қатысушылар: Қазақстан – Моңғолия
Уақыты: 10:30
Спорттық гимнастика, ерлер. Жекелеген снарядтар бойынша іріктеу және көпсайыс финалы
Қатысушылар: Ілияс Әзизов, Дмитрий Патанин, Нұртан Ыдырысов, Милад Карими, Нариман Құрбанов
Уақыты: 10:30
Бадминтон, ерлер. Командалық турнир, 1/8 финал
Қатысушылар: Қазақстан – Жапония
Уақыты: 11:00
Су добы, әйелдер. Айналым турнирінің екінші матчы
Қатысушылар: Қазақстан – Жапония
Уақыты: 13:40
Ушу-саньда, әйелдер, 60 кг-ға дейін. 1/8 финал
Қатысушы: Алина Шосова
Уақыты: 14:00
Ушу-саньда, ерлер, 60 кг-ға дейін. 1/8 финал
Қатысушы: Карим Иминжанов
Уақыты: 14:00
Ушу-саньда, ерлер, 65 кг-ға дейін. 1/8 финал
Қатысушы: Бексұлтан Көскенов
Уақыты: 14:00
Үстел теннисі, ерлер. Топтық кезең
Қатысушылар: Қазақстан – Лаос
Уақыты: 15:00
Бұған дейін Жапонияда қазақстандық спортшының ушу-саньдадан Азия ойындарының ширек финалына шыққаны туралы хабарланған болатын.