Азия ойындары: 23 қыркүйекте ел намысын кімдер қорғайды
Бұл күні Қазақстан құрамасының өкілдері жеңіл атлетика, тасжолдағы велоспорт, спорттық ату, семсерлесу, киберспорт, жүзу және спорттық гимнастикадан жүлдеге таласады. Сондай-ақ спортшыларымыз басқа да бірқатар спорт түрінен жарысқа қатысады.
Zakon.kz қазақстандық спортшылардың жарыс кестесін ұсынады. Астана уақыты көрсетілген. Кестеге өзгерістер енгізілуі мүмкін.
Спорт түрі: жеңіл атлетика. Әйелдер, спорттық жүріс, жартылай марафон. Финал
Кімдер: Эльмира Калимуллина, Кристина Морозова
Уақыты: 03:30
Спорт түрі: тасжолдағы велоспорт. Ерлер, топтық жарыс. Финал
Кімдер: Алексей Луценко, Евгений Федоров, Николя Винокуров
Уақыты: 05:00
Спорт түрі: академиялық ескек есу. Ерлер, бір адамдық қайық. Іріктеу
Кім: Бапан Асханбек
Уақыты: 05:00
Спорт түрі: жағажай волейболы. Әйелдер, топтық кезең
Кімдер: Лаура Қабылбекова / Мерей Қожахмет
Уақыты: 05:00
Спорт түрі: академиялық ескек есу. Ерлер, жұптық сайыс. Іріктеу
Кімдер: Алексей Красновский, Владислав Галкин
Уақыты: 05:20
Спорт түрі: академиялық ескек есу. Әйелдер, жеңіл салмақтағы жекелей сайыс. Іріктеу
Кім: Роза Кеңес
Уақыты: 05:40
Спорт түрі: нысана көздеу. Әйелдер, 10 метрден пневматикалық тапаншамен ату. Іріктеу және командалық финал
Кімдер: Валерия Попелова, Сауле Алимбек, Нина Старова
Уақыты: 05:45
Жекелей сында финалға шыққан жағдайда: 08:30
Спорт түрі: академиялық ескек есу. Әйелдер, жеңіл салмақтағы жұптық сайыс. Іріктеу
Кімдер: Мария Чернец, Екатерина Носкова
Уақыты: 06:00
Спорт түрі: жағажай волейболы. Әйелдер, топтық кезең
Кімдер: Кристина Каримова / Екатерина Рюхова
Уақыты: 06:00
Спорт түрі: стенд ату, ерлер, скит. Іріктеу және командалық финал
Кімдер: Александр Мухамедиев, Артем Седельников, Давид Почивалов
Уақыты: 06:00
Жекелей финалға шыққан жағдайда: 12:00
Спорт түрі: стенд ату, әйелдер, скит. Іріктеу және командалық финал
Кімдер: Зоя Пискун, Әсем Орынбай, Адель Садақбаева
Уақыты: 06:00
Жекелей финалға шыққан жағдайда: 10:30
Спорт түрі: киберспорт. Gran Turismo 7. B жартылай финалы
Кім: Нұрсұлтан Сүтемгенов
Уақыты: 06:00
Спорт түрі: үстел теннисі. Аралас жұп, 1/16 финал
Кімдер: Ескендір Харки / Сарвиноз Миркадирова
Уақыты: 06:00
Спорт түрі: семсерлесу. Әйелдер, рапира. Іріктеу
Кімдер: Алена Гноева, София Актаева
Уақыты: 06:00
Спорт түрі: жүзу. Әйелдер, 100 метрге баттерфляй әдісімен жүзу. Іріктеу
Кім: Софья Сподаренко
Уақыты: 06:03
Спорт түрі: академиялық ескек есу. Ерлер, рулі жоқ екі адамдық қайық (жұптық сайыс). Іріктеу
Кімдер: Владислав Яковлев, Иван Чернухин
Уақыты: 06:10
Спорт түрі: байдарка мен каноэде есу. Ерлер, 500 метр, төрттік-байдарка. Іріктеу
Кімдер: Жахонгир Жамедов, Артем Терещенко, Игорь Ряшенцев, Денис Кленин
Уақыты: 06:10
Спорт түрі: жүзу. Ерлер, 100 метрге баттерфляй әдісімен жүзу. Іріктеу
Кімдер: Әділбек Мусин, Максим Сказобцов
Уақыты: 06:12
Спорт түрі: жүзу. Әйелдер, 100 метрге шалқалай жүзу. Іріктеу
Кім: Ксения Игнатова
Уақыты: 06:27
Спорт түрі: жүзу. Ерлер, 200 метрге еркін әдіспен жүзу. Іріктеу
Кімдер: Максим Клименко, Федор Диденко
Уақыты: 06:37
Спорт түрі: академиялық ескек есу. Әйелдер, рулі жоқ төрт адамдық қайық. Іріктеу
Кімдер: Валентина Волкодавова, Афина Белоногова, Тамара Первушкина, Варвара Белоногова
Уақыты: 06:40
Спорт түрі: байдарка және каноэде есу. Әйелдер, 500 метр, екілік-байдарка. Іріктеу
Кімдер: Ольга Шмелева, Татьяна Токарницкая
Уақыты: 06:40
Спорт түрі: жүзу. Аралас эстафета, 4х100 метр, кешенді жүзу. Іріктеу
Кімдер: Ксения Игнатова, Айбат Мырзамұратов, Әділбек Мусин, София Абубакирова
Уақыты: 07:14
Финалға шыққан жағдайда: 13:00. 23 қыркүйектің кешкі бағдарламасында осы жарыс түрлерінен финалдар өтеді.
Спорт түрі: семсерлесу. Ерлер, сабля. Іріктеу
Кімдер: Артем Саркисян, Нұрмұхаммед Жайлыбай
Уақыты: 07:45
Спорт түрі: гандбол. Ерлер, топтық кезең
Кімдер: Қазақстан – Иран
Уақыты: 08:30
Спорт түрі: үстел теннисі. Әйелдер, жекелей сын 1/32 финал
Кім: Сарвиноз Миркадирова
Уақыты: 08:50
Спорт түрі: спорттық гимнастика. Ерлер, командалық жарыс. Финал
Кімдер: Қазақстан құрамасы
Уақыты: 09:00
Спорт түрі: көгалдағы хоккей. Әйелдер, топтық кезең
Кімдер: Қазақстан – Қытайлық Тайбэй
Уақыты: 09:00
Спорт түрі: 3х3 баскетбол. Ерлер, топтық кезең
Кімдер: Қазақстан – Филиппин
Уақыты: 09:15
Спорт түрі: гандбол. Әйелдер, айналмалы кезең
Кімдер: Қазақстан – Гонконг
Уақыты: 09:30
Спорт түрі: байдарка мен каноэде есу. Ерлер, 500 метр, екілік-байдарка. Іріктеу
Кімдер: Бекарыс Раматулла, Дмитрий Холмогоров
Уақыты: 10:10
Спорт түрі: академиялық ескек есу. Ерлер, жеңіл салмақтағы бір адамдық қайық. Іріктеу
Кім: Артем Матусевич
Уақыты: 10:30
Спорт түрі: байдарка мен каноэде есу. Әйелдер, 500 метр, екілік-каноэ. Іріктеу
Кімдер: Мария Бровкова, Ульяна Киселева
Уақыты: 10:30
Спорт түрі: академиялық ескек есу. Ерлер, жеңіл салмақтағы жұптық сайыс. Іріктеу
Кімдер: Бауыржан Сұлтанов, Александр Афанасьев
Уақыты: 10:50
Спорт түрі: академиялық ескек есу. Әйелдер, рулі жоқ екі адамдық қайық. Іріктеу
Кімдер: Тамара Первушкина, Варвара Белоногова
Уақыты: 11:10
Спорт түрі: академиялық ескек есу. Ерлер, рулі жоқ төрт адамдық қайық. Іріктеу
Кімдер: Ярослав Мельников, Владислав Яковлев, Иван Чернухин, Тимур Фомичев
Уақыты: 11:50
Спорт түрі: су добы. Әйелдер, айналмалы кезең
Кімдер: Қазақстан – Қытай
Уақыты: 12:05
Спорт түрі: ушу-саньда. Ерлер, 70 келіге дейін. Жартылай финал
Кім: Әлижан Аблағатов
Уақыты: 14:00
Спорт түрі: ушу-саньда. Ерлер, 75 келіге дейін. Жартылай финал
Кім: Абдурашид Абдуллаев
Уақыты: 14:00
Спорт түрі: бокс. Ерлер, 80 келіге дейін. 1/8 финал
Кім: Сабыржан Аққалыков
Уақыты: 14:30
Спорт түрі: 3х3 баскетбол. Әйелдер, топтық кезең
Кімдер: Қазақстан – Қатар
Уақыты: 15:45
Сурет: Владислав Семенов