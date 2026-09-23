#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
447.85
513.46
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
447.85
513.46
5.31
Спорт

Асу Алмабаев UFC чемпионымен жекпе-жекке үміткерлер қатарында

Қазақстандық файтер Джошуа Ванмен жекпе-жек өткізуге үміткерлердің үштігіне енді, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2026 12:46 Сурет: Instagram/asu_zulfikar57
UFC-тің Instagram желісіндегі ресми аккаунты жеңіл салмақтағы қазіргі чемпион, Мьянма өкілі Джошуа Ванмен жекпе-жек өткізуге негізгі үміткерлердің тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz мәліметінше, бұл тізімде қазақстандық файтер Асу Алмабаев үшінші орынға жайғасты.

Асу Алмабаевтың чемпионмен жекпе-жек өткізу ықтималдығы 7% деп бағаланған.

Ал чемпионмен кездесуге басты үміткер – тегі португалиялық, шыққан жері Ангола спортшы Манель Капе. Оның жекпе-жек өткізу мүмкіндігі 83% деп көрсетілген.

Тізімде одан кейін 11% көрсеткішпен америкалық файтер Брэндон Ройвал тұр.

20 қыркүйекте Джошуа Ван UFC 331 турнирінде бразилиялық Алешандре Пантожумен реванш өткізіп, чемпиондық белбеуін сәтті қорғады.

Қазақстандық Асу Алмабаев соңғы жекпе-жегін маусым айында өткізіп, америкалық Чарльз Джонсонды жеңді. Дивизионның жаңартылған рейтингінде қазақстандық спортшы бесінші орында тұр.

Бұған дейін тағы бір қазақстандық спортшының Азия ойындарында ММА-дан тарихтаалғаш рет қола медаль иеленгені хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Асу Алмабаев Абу-Дабидегі UFC турнирінде жеңіске жетті
09:54, 27 шілде 2025
Асу Алмабаев Абу-Дабидегі UFC турнирінде жеңіске жетті
Асу Алмабаев, UFC, аралас жекпе-жек
09:19, 16 маусым 2024
Асу Алмабаев UFC-де жеңіске жетті
Қазақстандық әжелер UFC атағы үшін жекпе-жек алдында Шавкат Рахмоновты қолдады
13:09, 04 желтоқсан 2024
Қазақстандық әжелер UFC атағы үшін жекпе-жекке түсетін Шавкат Рахмоновты қолдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Андрей Шутов делает очередной сэйв в игре с &quot;Динамо&quot;
13:05, Бүгін
КХЛ признала казахстанского вратаря "Барыса" Андрея Шутова лучшим игроком дня в лиге
Асем Орынбай производит стрельбу
12:50, Бүгін
Асем Орынбай оценила выступление команды и две свои медали Азиады в Японии
Стрелок Александр Мухамедиев проиграл в финале мужского скита на Азиатских играх в Японии
12:45, Бүгін
Стрелок Александр Мухамедиев проиграл в финале мужского скита на Азиатских играх в Японии
Казахстанские гребцы на Азиаде
12:32, Бүгін
Мужская сборная Казахстана по академической гребле вышла в финал на Азиаде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: