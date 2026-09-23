Азиада-2026: Әлижан Аблағатов ушудан Қазақстанға алғашқы медальді сыйлады
Сурет: Алматы облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының баспасөз қызметі
Қазақстандық спортшы Әлижан Аблағатов ушу-саньдадан Аичи мен Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарында жеңіс тұғырына көтерілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандасымыз 70 келіге дейінгі салмақта ел намысын қорғады.
Финалға шығу үшін өткен жекпе-жекте Әлижан Иран өкілі Эрфан Мохаррами Пирагомнан жеңілді.
Осылайша жерлесіміз 2026 жылғы Азия ойындарын қола жүлдемен аяқтады. Бұл - Қазақстанның ушудан Азия ойындарындағы алғашқы медалі.
Сондай-ақ 75 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде жартылай финалға өткен Абдурашид Абдуллаев Тайбэй өкілі Хуан Жангпен кездесіп, техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Ертең отандасымыз финалда Иран өкілі Сохеил Мусавимен кездесіп, "алтынға" таласатын болды.
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