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Спорт

Азиада-2026: Әлижан Аблағатов ушудан Қазақстанға алғашқы медальді сыйлады

Әлижан Аблағатов, Жапония, ушу, қола медаль, алтын медаль, Азия ойындары, 2026, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2026 17:15 Сурет: Алматы облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының баспасөз қызметі
Қазақстандық спортшы Әлижан Аблағатов ушу-саньдадан Аичи мен Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарында жеңіс тұғырына көтерілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз 70 келіге дейінгі салмақта ел намысын қорғады.

Финалға шығу үшін өткен жекпе-жекте Әлижан Иран өкілі Эрфан Мохаррами Пирагомнан жеңілді.

Осылайша жерлесіміз 2026 жылғы Азия ойындарын қола жүлдемен аяқтады. Бұл - Қазақстанның ушудан Азия ойындарындағы алғашқы медалі.

Сондай-ақ 75 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде жартылай финалға өткен Абдурашид Абдуллаев Тайбэй өкілі Хуан Жангпен кездесіп, техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Ертең отандасымыз финалда Иран өкілі Сохеил Мусавимен кездесіп, "алтынға" таласатын болды.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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