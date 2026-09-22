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Қоғам

Азиада-2026: Қазақстан 3х3 баскетболдан Шри-Ланканы жеңді

Азиада-2026: Қазақстан 3х3 баскетболдан Шри-Ланканы жеңді, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2026 18:10 Сурет: olympic.kz
Қазақстан әйелдер құрамасы 3х3 баскетболдан Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарында екінші кездесуін өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық баскетболшылар бұл жолы Шри-Ланкаға қарсы ойнады.

Матч 21:8 есебімен жерлестеріміздің пайдасына аяқталды.

Айта кетейік, бұған дейін отандастарымыз Қытайға 18:12 есебімен жол берген еді.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстан құрамасы Азия ойындарында жүзуден жүлдеге бір қадам жетпей қалғанын хабарлаған едік.

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Айдос Қали
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