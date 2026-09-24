Азияда-2026: Қазақстан қоржыны тағы бір күміс медальмен толықты
Сурет: olympic.kz/Владислав Семенов
Қазақстандық семсерлесуші Кирилл Проходов Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарында жеңіс тұғырынан көрінді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандасымыз ақтық бәсекеде Коки Каномен (Жапония) айқасқа шықты. Тартысты бәсекеде жапониялық спортшы 15:13 есебімен басым түсті.
Айта кетейік, Коки Кано - шпагадан Токио-2020 және Париж-2024 Олимпиада ойындарының чемпионы.
Осылайша6 Кирилл Проходов Қазақстан құрамасының қоржынына кезекті күміс медальді салды.
Бұған дейін Жапонияда өтіп жатқан 2026 жылғы Азия ойындарында академиялық ескек есуден Қазақстан өкілдері 6 минут 25,13 секунд нәтиже көрсетіп, бірінші орынға ие болғаны хабарланған.
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